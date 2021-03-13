Com enxada nas costas, prefeito no ES faz propaganda da... Saúde

O prefeito Arnóbio Pinheiro, com enxada às costas, falando de consultas e exames médicos Crédito: Reprodução do Facebook

Há quem diga que o prefeito de Pinheiros , Arnóbio Pinheiro (Cidadania), leva jeito para artista. Talvez não chegue a tanto, mas que o doutor é um excelente garoto-propaganda, disso não há dúvida. Desta vez, de enxada nas costas e camisa fora das calças, sua excelência fez campanha pela assiduidade dos seus munícipes às consultas marcadas no sistema de Saúde . O vídeo, publicado na internet, viralizou.

“Pra que essa enxada, meu amigo? Você está falando da Saúde”, fez a pergunta que não quer calar uma internauta na área de comentários da postagem do prefeito no Facebook . Outro observou: “O traje do vestuário não combina com a enxada”.

E teve gente que não se "comoveu" com o visual lavrador de sua excelência e cobrou procedimentos médicos atrasados. “Tô esperando um exame há quase dois anos”. Outro cidadão, mais irônico, não perdeu a oportunidade ao ver o prefeito com a enxada no vídeo: “Bota os vereadores também para capinar quintal”.

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De fala escorreita e com uma música de fundo criando o clima de propaganda, Arnóbio Pinheiro, sem a sua inseparável enxada às costas, diz que está marcando cirurgias e exames e oferecendo transporte aos moradores da cidade do Noroeste do Estado.

“Pedimos a todos e a todas que não percam a oportunidade de vossos procedimentos, comparecendo aos dias agendados. Devido a ser o município que mais oferece transporte aos pacientes, somos o que apresenta o menor absenteísmo (ausência nos exames marcados)”, autoelogiou-se o prefeito.