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Leonel Ximenes

Com enxada nas costas, prefeito no ES faz propaganda da... Saúde

Vídeo, que a coluna disponibiliza nesta matéria, viralizou na internet; mas teve gente que não entendeu o visual do gestor capixaba

Publicado em 13 de Março de 2021 às 02:00

Públicado em 

13 mar 2021 às 02:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O prefeito Arnóbio Pinheiro, com enxada às costas, falando de consultas e exames médicos
O prefeito Arnóbio Pinheiro, com enxada às costas, falando de consultas e exames médicos Crédito: Reprodução do Facebook
Há quem diga que o prefeito de Pinheiros, Arnóbio Pinheiro (Cidadania), leva jeito para artista. Talvez não chegue a tanto, mas que o doutor é um excelente garoto-propaganda, disso não há dúvida. Desta vez, de enxada nas costas e camisa fora das calças, sua excelência fez campanha pela assiduidade dos seus munícipes às consultas marcadas no sistema de Saúde. O vídeo, publicado na internet, viralizou.
“Pra que essa enxada, meu amigo? Você está falando da Saúde”, fez a pergunta que não quer calar uma internauta na área de comentários da postagem do prefeito no Facebook. Outro observou: “O traje do vestuário não combina com a enxada”.
E teve gente que não se "comoveu" com o visual lavrador de sua excelência e cobrou procedimentos médicos atrasados. “Tô esperando um exame há quase dois anos”. Outro cidadão, mais irônico, não perdeu a oportunidade ao ver o prefeito com a enxada no vídeo: “Bota os vereadores também para capinar quintal”.
De fala escorreita e com uma música de fundo criando o clima de propaganda, Arnóbio Pinheiro, sem a sua inseparável enxada às costas, diz que está marcando cirurgias e exames e oferecendo transporte aos moradores da cidade do Noroeste do Estado.

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“Pedimos a todos e a todas que não percam a oportunidade de vossos procedimentos, comparecendo aos dias agendados. Devido a ser o município que mais oferece transporte aos pacientes, somos o que apresenta o menor absenteísmo (ausência nos exames marcados)”, autoelogiou-se o prefeito.
No final, em voz clara, arrematou: “Aproveitamos para conclamar a população para comparecer aos dias agendados [para exames]. O exame ou cirurgia que você perde faz falta a outro que também precisa. Aqui a Saúde é coisa séria. Prefeitura Municipal de Pinheiros”, finalizou Arnóbio, com voz de locutor de carro de som.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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