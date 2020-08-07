Secretário de Estado da Saúde Nésio Fernandes disse que comissão vai avaliar todos os casos pendentes Crédito: Reprodução/TV Gazeta

O secretário estadual de Saúde, Nésio Fernandes, explicou que os serviços ofertados pela rede própria da Sesa e também pelas unidades hospitalares, estabelecimentos contratualizados pelo o governo do Estado, deverão seguir as recomendações para aplicação de medidas de segurança aos pacientes e colaboradores e profissionais de saúde.

"Os serviços de saúde terão sete dias, a partir do dia de hoje, para montar equipes de comissão e avaliar todos os casos pendentes de atendimentos eletivos seja de consulta ambulatoriais ou de cirurgias eletivas. Isso de acordo com os riscos e avaliações de cada especialidade, cada tipo de paciente" Nésio Fernandes - Secretário estadual de Saúde

De acordo com a Sesa, os procedimentos foram suspensos pela Portaria Nº 038-R, de 20 de março, com base na Nota Técnica 06/2020 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). No entanto, cirurgias oncológicas, cardiovasculares e de urgência e emergência continuavam a ser realizadas.

O processo de reagendamento será desenvolvido em três etapas progressivas:

Your browser does not support the audio element. Governo do ES autoriza retomada de consultas, exames e cirurgias eletivas

Oferta de 30% da capacidade anterior, constatada pela série histórica e contratualizada na rede complementar;

Oferta de 70% constatada pela série histórica contratualizada na rede complementar;

Oferta de 100%, voltando aos níveis da série histórica contratualizada na rede complementar.



As etapas serão implementadas conforme avaliações de indicadores, critérios e protocolos, considerando a possibilidade de manutenção ou nova interrupção dos serviços em cenário epidemiológico desfavorável. Vamos monitorar as etapas e avaliar quanto à interrupção dos serviços, se necessário, destaca Nésio.

A previsão é de que os serviços comecem no final deste mês de agosto. O cidadão que aguarda procedimento será comunicado do agendamento pelo município de origem, conforme sistema de regulação ambulatorial. O governo do Estado destaca que a medida não rege sobre a retomada de procedimentos da iniciativa privada e municipal.