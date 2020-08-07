Sindicalistas do ES fazem carreata pelas quase 100 mil vidas perdidas na pandemia no país

Os manifestantes se reuniram na região do Tancredão, de onde partiram para a carreata Crédito: Internauta

100 mil mortes ocorridas no país - 98.493 pelo Painel Coronavírus do Ministério da Saúde - provocadas pela Sindicalistas e pessoas ligadas a centrais sindicais do Espírito Santo realizaram uma carreta pela região do Centro de Vitória na manhã desta sexta-feira (7). O protesto teve como intuito lembrar das quaseocorridas no país -pelo Painel Coronavírus do Ministério da Saúde - provocadas pela pandemia do novo coronavírus e também fortaleceram o ato "Fora, Bolsonaro".

A concentração ocorreu no estacionamento do Tancredão, próximo à Rodoviária da Capital. Segundo os organizadores, de lá, os cerca de 120 veículos circularam por ruas e avenidas dos bairros Santo Antônio, Ilha do Príncipe e outros pontos do Centro de Vitória, onde o ato foi encerrado.

Devido à pandemia e em respeito às vítimas da doença, não houve aglomeração de pessoas. A Guarda de Trânsito de Vitória informou que não houve retenção em decorrência da carreata.

A carreata contou com carro de som para lembrar das vítimas da Covid-19 no país Crédito: Internauta