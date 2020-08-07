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Ato nacional

Sindicalistas do ES fazem carreata pelas quase 100 mil vidas perdidas na pandemia no país

Organizado pelas centrais sindicais em todo o país, a carreata, em Vitória, partiu do Tancredão e passou por bairros da região do Centro da Capital nesta sexta
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 ago 2020 às 12:58

Publicado em 07 de Agosto de 2020 às 12:58

protesto
Os manifestantes se reuniram na região do Tancredão, de onde partiram para a carreata Crédito: Internauta
Sindicalistas e pessoas ligadas a centrais sindicais do Espírito Santo realizaram uma carreta pela região do Centro de Vitória na manhã desta sexta-feira (7). O protesto teve como intuito lembrar das quase 100 mil mortes ocorridas no país - 98.493 pelo Painel Coronavírus do Ministério da Saúde - provocadas pela pandemia do novo coronavírus e também fortaleceram o ato "Fora, Bolsonaro".

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A concentração ocorreu no estacionamento do Tancredão, próximo à Rodoviária da Capital. Segundo os organizadores, de lá, os cerca de 120 veículos circularam por ruas e avenidas dos bairros Santo Antônio, Ilha do Príncipe e outros pontos do Centro de Vitória, onde o ato foi encerrado.
Devido à pandemia e em respeito às vítimas da doença, não houve aglomeração de pessoas. A Guarda de Trânsito de Vitória informou que não houve retenção em decorrência da carreata.
Protesto
A carreata contou com carro de som para lembrar das vítimas da Covid-19 no país Crédito: Internauta
Além do Espírito Santo, o ato estava programado para ocorrer simultaneamente nas demais 26 capitais brasileiras, celebrando o Dia Nacional de Luta pela Vida e dos Empregos.

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