Cruzes em praia lembram os mais de 2 mil mortos pela Covid-19 no ES
Cruzes na areia da orla da Praia da Costa, em Vila Velha, lembraram o marco de 2202 mortos pela Covid-19 no Espírito Santo, na manhã deste domingo (19). A doença que já levou milhares de vidas por todo o mundo também tem tirado vidas de capixabas e enlutado familiares desde março deste ano.
O ato foi organizado pelo Fórum Capixabas em Defesa da Vida dos Trabalhadores e Trabalhadoras. "Buscamos representar as vidas que perdemos neste período de pandemia, no Espírito Santo, no sentido de homenagem às vítimas, pois sabemos que nenhuma das famílias pode velar e viver esse luto. Além disso, cobrar de governantes de todas as esferas de poder medidas mais duras de isolamento social e garantia de renda dos trabalhadores desempregados", afirmou Felipe Skiter, um dos organizadores.
No Estado, a curva de contágio da doença tem alcançado o que os especialistas acreditam ser uma estabilização na Grande Vitória e uma onda de crescimento no interior, com três semanas de diferença em relação à região metropolitana. Infelizmente, isso não significa que pessoas deixaram de falecer devido à infecção provocada pelo vírus, mas sim que não houve aumento de registros diários.
Em mensagem em uma rede social, a professora e epidemiologista Ethel Maciel tenta alertar para a gravidade da pandemia.
"Imagine 10 aviões caindo e matando todos os passageiros. Imagine 45 ônibus batendo e matando a todos. Entenda agora o que um vírus é capaz de fazer. Está é a MAIOR tragédia no ES. As maiores tragédias da humanidade foram batalhas microscópicas. E essas só contamos com a ciência!"
O Espírito Santo ultrapassa 70 mil pessoas contaminadas pelo novo coronavírus. Ao todo, 48.666 pessoas conseguiram vencer a batalha contra a Covid-19. A taxa de letalidade no Estado é de 3,14% e, até agora, 147.923 testes para detectar a doença já foram realizados em todo o Estado.