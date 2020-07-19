Cruzes em praia lembram os mais de 2 mil mortos pela Covid-19 no ES

O ato foi organizado pelo Fórum Capixabas em Defesa da Vida dos Trabalhadores e Trabalhadoras. "Buscamos representar as vidas que perdemos neste período de pandemia, no Espírito Santo, no sentido de homenagem às vítimas, pois sabemos que nenhuma das famílias pode velar e viver esse luto. Além disso, cobrar de governantes de todas as esferas de poder medidas mais duras de isolamento social e garantia de renda dos trabalhadores desempregados", afirmou Felipe Skiter, um dos organizadores.