Brasil tem 1.163 novas mortes por Covid-19 em 24h, e total chega a 77.851

Coronavírus tem provocado impacto na economia - Coronavírus economia Crédito: Freepik

O País registrou 1.163 novas mortes por covid-19 nesta sexta-feira (17), elevando o total de óbitos para 77.851. Segundo dados do Ministério da Saúde divulgados há pouco, em 24 horas foram confirmados 34.177 novos casos da infecção no Brasil. Com isso, o número total de infectados pela covid-19 chegou a 2.046 328. Deste total, 1.321.036 (64,6%) correspondem a pessoas que estão recuperadas e 647.441 (31,6%), ainda em acompanhamento.

O dado do ministério não significa que todas as mortes ocorreram nas últimas 24h. Os casos, no entanto, estavam em investigação e foram confirmados neste período. Há ainda cerca de 3.832 mortes em investigação.