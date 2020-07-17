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Saúde

Brasil tem 1.163 novas mortes por Covid-19 em 24h, e total chega a 77.851

Segundo dados do Ministério da Saúde divulgados nesta sexta-feira (17), em 24 horas foram confirmados 34.177 novos casos da infecção no Brasil

Publicado em 17 de Julho de 2020 às 19:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jul 2020 às 19:05
Coronavírus tem provocado impacto na economia
Coronavírus tem provocado impacto na economia - Coronavírus economia Crédito: Freepik
O País registrou 1.163 novas mortes por covid-19 nesta sexta-feira (17), elevando o total de óbitos para 77.851. Segundo dados do Ministério da Saúde divulgados há pouco, em 24 horas foram confirmados 34.177 novos casos da infecção no Brasil. Com isso, o número total de infectados pela covid-19 chegou a 2.046 328. Deste total, 1.321.036 (64,6%) correspondem a pessoas que estão recuperadas e 647.441 (31,6%), ainda em acompanhamento.
O dado do ministério não significa que todas as mortes ocorreram nas últimas 24h. Os casos, no entanto, estavam em investigação e foram confirmados neste período. Há ainda cerca de 3.832 mortes em investigação.
O Estado de São Paulo registra um total 407.415 casos de covid-19 e 19.377 mortes. O Ceará tem 145.938 infectados pela doença e 7.165 óbitos. O Rio de Janeiro tem 135.164 confirmações do novo coronavírus e 11.919 mortes.

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