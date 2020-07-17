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Saúde

Brasil tem janela de oportunidade para conter coronavírus, diz OMS

De acordo com o diretor-executivo da organização, é um erro acreditar que, só porque a infecção parou de crescer de forma exponencial, ela vai recuar sozinha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jul 2020 às 14:58

Publicado em 17 de Julho de 2020 às 14:58

Diretor-executivo da OMS, Michael Ryan
Diretor-executivo da OMS, Michael Ryan Crédito: Divulgação OMS
O platô que a epidemia do novo coronavírus atingiu no Brasil é uma janela de oportunidade para tentar dominar o contágio, afirmou nesta sexta (17) o diretor-executivo da OMS (Organização Mundial da Saúde), Michael Ryan.
Segundo ele, é um erro acreditar que, só porque a infecção parou de crescer de forma exponencial, ela vai recuar sozinha: "Em vários países do mundo, inclusive o Brasil, o vírus está no controle, é o vírus que dá as cartas. É preciso recuperar esse controle".
O diretor da entidade também afirmou que "os profissionais de saúde estão pagando muito caro pela epidemia" no Brasil -são funcionários da saúde cerca de 10% das quase 77 mil mortes por Covid-19 já registradas no país.
Segundo a OMS, a taxa de transmissão no país chegou a 2 em abril, e agora varia de acordo com a região, entre 0,5 e 1,5. A faixa vai ao encontro do cálculo feito nesta semana pelo Imperial College, que aponta uma taxa média para o país de 1,03.
O número indica para quantas pessoas, em média, cada contaminado transmite o novo coronavírus. Uma taxa de transmissão acima de 1 significa que o contágio está acelerando e a epidemia está fora de controle. O Brasil está há 12 semanas com o indicador acima de 1.
Sem mencionar especificamente o Brasil, o diretor da OMS citou o presidente sul-africano Nelson Mandela (1918-2013), que faria aniversário neste sábado (18). "Vale a pena lembrar a frase: 'Não me julgue pelos meus sucessos, julgue-me por quantas vezes eu caí e consegui me reerguer'. Acho que é onde estamos agora em vários países", disse ele.
Ryan repetiu que a epidemia pode ser controlada se governo e população adotarem um conjunto de medidas básicas, como usar máscaras, evitar aglomerações, manter distância de ao menos 1,5 metro dos outros, proteger o rosto ao tossir e espirrar e lavar as mãos com frequência.
"Governos precisam comunicar os riscos de forma cuidadosa e trabalhar para que os lugares estejam seguros. Cabe a cada um de nós também avaliar nosso risco e tomar as decisões corretas", disse o diretor.

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