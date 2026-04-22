Taça EDP das Comunidades chega à sua nona edição em 2026

O campeonato, que é realizado em parceria com a Central das Comunidades, o Sicoob, o Extrabom e a EDP, foi vencido, em 2025, pelas equipes de Adalberto Simão Nader, de Guarapari, no masculino, e Bairro da Penha, no feminino. Com o evento de lançamento da edição deste ano já concluído, as inscrições já estão abertas para as comunidades interessadas em participar do torneio. No dia 07 de maio, a Rede Gazeta vai divulgar as comunidades inscritas e aptas a participar do certame.
Diretor da Central das Comunidades e figura relevante no cenário social capixaba, Marcelo Siqueira discorreu a respeito da expansão da Taça e relembrou o impacto do evento além dos gramados.
- A taça vai muito além do esporte, ela tem inclusão e desenvolvimento. A gente está chegando até fora do Espírito Santo, hoje chegam pessoas da Bahia, de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, querendo participar, mas o intuito maior hoje ainda é agregar valores que acontecem dentro das nossas comunidades do Espírito Santo - afirmou o diretor.
Após a divulgação das comunidades inscritas, o próximo passo será o congresso técnico, que será realizado no dia 24 de maio pela Central das Comunidades, para repasse de todos os detalhes ligados à Taça, como horários, datas, regras e premiações. Em seguida, a fase das peneiras terá início, ocorrendo nos dias 23, 24, 30 e 31 de maio.