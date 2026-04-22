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Taça EDP das Comunidades

Taça EDP das Comunidades chega à sua nona edição em 2026

A Rede Gazeta, em parceria com a EDP, a Central das Comunidades, Sicoob e Extrabom, realizou o lançamento oficial da competição. As inscrições já estão abertas.

Publicado em 22 de Abril de 2026 às 13:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 abr 2026 às 13:22
Lançamento da Taça EDP na Rede Gazeta
Ricardo Medeiros
Chegando à sua nona edição em 2026, A Taça EDP das Comunidades teve seu evento de lançamento realizado nesta quarta-feira, na Rede Gazeta, em Bento Ferreira. O torneio deve reunir número próximo de 50 bairros da Grande Vitória e de outras regiões do Espírito Santo e mais de cinco mil jovens na disputa pelo troféu.

Além do apoio e realização, a competição também contará com uma cobertura especial da Rede Gazeta. Durante o evento, Marcelo Moraes, diretor-geral da instituição, comentou o papel da mesma na Taça das Comunidades e a importância do torneio.

- O papel da Rede Gazeta na competição é estar mais próximo das comunidades. A gente vem há nove anos fazendo esse trabalho e o grande ganho do projeto é estar mais próximo das comunidades e desse ambiente, e mais importante ainda é contribuir para desenvolver um esporte que é uma paixão nacional - afirmou o diretor.
Lançamento da Taça EDP na Rede Gazeta
Ricardo Medeiros


O campeonato, que é realizado em parceria com a Central das Comunidades, o Sicoob, o Extrabom e a EDP, foi vencido, em 2025, pelas equipes de Adalberto Simão Nader, de Guarapari, no masculino, e Bairro da Penha, no feminino. Com o evento de lançamento da edição deste ano já concluído, as inscrições já estão abertas para as comunidades interessadas em participar do torneio. No dia 07 de maio, a Rede Gazeta vai divulgar as comunidades inscritas e aptas a participar do certame.


Diretor da Central das Comunidades e figura relevante no cenário social capixaba, Marcelo Siqueira discorreu a respeito da expansão da Taça e relembrou o impacto do evento além dos gramados.


- A taça vai muito além do esporte, ela tem inclusão e desenvolvimento. A gente está chegando até fora do Espírito Santo, hoje chegam pessoas da Bahia, de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, querendo participar, mas o intuito maior hoje ainda é agregar valores que acontecem dentro das nossas comunidades do Espírito Santo - afirmou o diretor.

Lançamento da Taça EDP na Rede Gazeta
Ricardo Medeiros

Após a divulgação das comunidades inscritas, o próximo passo será o congresso técnico, que será realizado no dia 24 de maio pela Central das Comunidades, para repasse de todos os detalhes ligados à Taça, como horários, datas, regras e premiações. Em seguida, a fase das peneiras terá início, ocorrendo nos dias 23, 24, 30 e 31 de maio.

Pelo nono ano consecutivo, o torneio contará com o apoio da EDP, que esteve representada por Adilson Loreato no lançamento. O gestor de relacionamentos da empresa relembrou as adaptações pelas quais o torneio passou e comemorou as evoluções ao longo dos anos.

- Ao longo dos anos a taça vem se transformando, durante a pandemia a gente teve que promover uma nova forma de atuação através da E-Taça das Comunidades. Voltamos agora para os campos pós-pandemia e continuamos evoluindo, trazendo novos parceiros e agregando mais comunidades, alavancando ainda mais esse projeto importantíssimo - disse Adilson Loreato, gestor de relacionamentos da EDP.
Lançamento da Taça EDP na Rede Gazeta
Ricardo Medeiros
Além da EDP, o Sicoob e o Extrabom também patrocinam a Taça das Comunidades mais uma vez, ambas pelo segundo ano consecutivo. Diretor de operações da rede de supermercados, Aislan Pena Brandão detalhou a motivação do Extrabom em apoiar a competição.

- A gente entende que a Taça tem muita sinergia com aquilo que a gente acredita, que é fazer trabalho com propósito e ser relevante onde a gente atua, nas comunidades que a gente alcança. Então nada melhor do que apoiar e se associar à um projeto com tamanha relevância no nosso estado e na vida das pessoas dentro das comunidades - frisou Aislan.
Também presente no evento, Carolina Bento, Gerente de Marketing do Sicoob, ressaltou a razão pela qual a empresa decidiu seguir no projeto e chamou a atenção para o papel do esporte no meio social.
 
- Para nós do Sicoob esse projeto é muito importante, é o segundo ano que estamos participando e a gente viu no primeiro que é um projeto que engaja, que transforma e tem um impacto nas comunidades. A gente entende que o esporte é um ativo de transformação social das comunidades, e para a gente é muito importante estar presente lá, mas também ter essa comunidade se relacionando com o Sicoob - declarou Carolina.

Lançamento da Taça EDP na Rede Gazeta
Ricardo Medeiros
O sorteio das chaves da competição acontecerá no dia 2 de junho, com a partida inaugural programada para o dia 6. A fase de mata-mata começa nas oitavas de final, no dia 21 do mesmo mês, e terá sequência no dia 27, com as quartas, e no dia 28, com as semis, sendo concluída na grande final, estipulada para o dia 12 de julho. 

As inscrições para as comunidades interessadas em participar da Taça EDP das comunidades já estão abertas e podem ser realizadas em: 
https://pt.surveymonkey.com/r/tacaedp26

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