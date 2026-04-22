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Senac abre vagas em cursos de qualificação no Sul do ES

Oportunidades para aprender uma profissão estão disponíveis em diversas áreas; veja como participar

Publicado em 22 de Abril de 2026 às 13:02

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

22 abr 2026 às 13:02
Unidade do Senac de Cachoeiro de Itapemirim
Unidade do Senac em Cachoeiro de Itapemirim Divulgação

O Senac está com inscrições abertas para sete cursos de qualificação de graça no Sul do Espírito Santo. As oportunidades estão disponíveis na unidade de Cachoeiro de Itapemirim, nas áreas de beleza, comércio, gestão, idiomas, tecnologia da informação (TI), produção alimentícia e turismo. 


Ao todo, são 135 vagas. As oportunidades podem ser finalizadas conforme forme preenchidas. 


Os interessados podem escolher uma das seguintes opções: Assistente Administrativo, Automação de Tarefas e Processos com Inteligência Artificial, Colorimetria Avançada Aplicada a Cabeleireiros e Barbeiros, Ferramentas de Marketing Digital, Inglês Intermediário, Preparação e Corte de Carnes e Técnico em Guia de Turismo.


Para participar da qualificação, o candidato precisa ficar atento aos pré-requisitos de cada curso, como comprovante de escolaridade, residência, documentos pessoais e idade mínima de acordo com a opção escolhida. 


O atendimento ocorre As inscrições podem ser realizadas pelo site do Senac. Quem preferir pode procurar a Unidade de Educação Profissional do Senac-ES em Cachoeiro de Itapemirim, que fica na Avenida Jones dos Santos Neves, nº 253, bairro Santo Antônio. 


Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (28) 3526-9350.


As chances são oferecidas por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG), que garante acesso à educação profissional, sem nenhum custo.

  • Confira a data de início dos cursos

  • Preparação e Corte de Carnes: 24 de abril

  • Colorimetria Avançada Aplicada a Cabeleireiros e Barbeiros: 27 de abril

  • Inglês Intermediário: 28 de abril

  • Ferramentas de Marketing Digital: 19 de maio

  • Automação de Tarefas e Processos com Inteligência Artificial: 25 de maio

  • Assistente Administrativo | Híbrido (presencial e online): 26 de maio (turma noturna) e 15 de junho (turma matutina)

  • Técnico em Guia de Turismo: 15 de junho

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