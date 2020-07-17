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Eleições dos EUA

Bolsonaro diz que 'Brasil vai ter que se virar' se Biden vencer e rechaçar aproximação

Em live, Bolsonaro disse que torce pela reeleição do presidente Donald Trump e que tem certeza 'que vamos potencializar e muito o nosso relacionamento'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jul 2020 às 12:27

Publicado em 17 de Julho de 2020 às 12:27

19/03/2019 - Washington, DC - EUA - Donald Trump, Presidente dos Estados Unidos da América, cumprimenta o Presidente da República Jair Bolsonaro.
 Donald Trump, Presidente dos Estados Unidos da América, cumprimenta o Presidente da República Jair Bolsonaro  Crédito: Alan Santos/PR/Flickr
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) reafirmou nesta quinta-feira (16) que torce pela reeleição do presidente Donald Trump nos EUA, mas disse que o "Brasil vai ter que se virar" caso Joe Biden saia vencedor e rechace tentativas de aproximação do Palácio do Planalto.
"A gente torce pelo Trump. Temos certeza que vamos potencializar e muito o nosso relacionamento. Se der o outro lado, da minha parte eu vou procurar fazer algo semelhante [manter aproximação com EUA]. Se eles não quiserem, paciência né? O Brasil vai ter que se virar por aqui", disse Bolsonaro, durante sua live transmitida nas redes sociais.
"Acho que essa questão comercial tem muita coisa entre Brasil e Estados Unidos independente de qual partido, Republicano ou Democrata, esteja no poder".
Bolsonaro cumpre isolamento no Palácio da Alvorada desde que foi diagnosticado com o coronavírus.

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Ele foi perguntado durante a live por um jornalista sobre o que fará caso Biden -que foi vice-presidente nos mandatos de Barack Obama- saia vencedor na disputa pela Casa Branca.
Biden aparece à frente de Trump na maioria das pesquisas.
Embora seja visto como um democrata moderado, integrantes de seu partido já criticaram duramente o governo Bolsonaro, principalmente na área ambiental.
A previsão de analistas ouvidos pela reportagem é que um eventual governo democrata colocaria pressão sobre o Brasil nos flancos ambiental e de direitos humanos. Também levaria ao fim de um dos principais alicerces da atual política externa brasileira: a identificação de Bolsonaro com Trump.

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Na live desta quinta (16), Bolsonaro começou sua resposta dizendo que seus antecessores no Palácio do Planalto, desde o governo Fernando Henrique Cardoso, tratavam os americanos "quase como inimigos".
"Como opressores, imperialistas, não havia um entrosamento. O entrosamento com FHC, Lula e Dilma era basicamente aqui América do Sul e ditaduras do mundo todo. Cuba, ditaduras africanas. Um amor com a Venezuela, países bolivarianos. O americano obviamente nos tratava como uma pessoa sem muita importância", disse o presidente.
Apesar da leitura histórica feita por Bolsonaro, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso mantinha boas relações com seu contemporâneo na Casa Branca, Bill Clinton. Luiz Inácio Lula da Silva e George W. Bush também eram vistos como mandatários que mantinham boas relações.
Já a convivência de Dilma Rousseff com Barack Obama foi estremecida pela revelação de que ela foi alvo de espionagem da Agência Nacional de Segurança dos EUA.
Ao insistir que pretende aprofundar relações com os americanos quem quer que esteja na Casa Branca, Bolsonaro voltou a fustigar seu homólogo argentino, o peronista Alberto Fernández.
Ele disse que os argentinos, ao elegerem Fernández, optaram pela demagogia e pela "mentira de sempre".

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