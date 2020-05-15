Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Eurasia coloca Bolsonaro como 'mais incompetente' líder no combate à Covid-19
Cenário Mundial

Eurasia coloca Bolsonaro como 'mais incompetente' líder no combate à Covid-19

A afirmação foi feita por Ian Bremmer, fundador e presidente do Eurasia Group, uma das mais importantes consultorias do mundo sobre risco político
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mai 2020 às 15:57

Publicado em 15 de Maio de 2020 às 15:57

Presidente Jair Bolsonaro em videoconferência com empresários
Presidente Jair Bolsonaro em videoconferência com empresários Crédito: Marcos Correa/PR
Para Ian Bremmer, presidente da consultoria de risco político Eurasia, o presidente da República, Jair Bolsonaro, é "de longe, o mais incompetente líder político em uma democracia na resposta ao coronavírus". A frase de Bremmer foi publicada em sua conta no Twitter, onde o analista já havia criticado outras vezes a condução de Bolsonaro no combate à pandemia que já matou mais de 13 mil pessoas no Brasil.
No tuíte desta sexta-feira, 15, Bremmer comentou o pedido de missão de Nelson Teich, que estava à frente do Ministério da Saúde havia 28 dias.
"Dois ministros da Saúde se foram em menos de um mês. E em meio à pandemia", tuitou o analista.
Nos últimos meses, Bremmer também criticou a postura cética de Bolsonaro em relação ao isolamento social e disse que o presidente americano, Donald Trump, parece o inglês Winston Churchill comparado a Bolsonaro.

Veja Também

Imprensa internacional destaca demissão de Teich como 'crise' no Brasil

Crise levará 28,7 milhões à pobreza na América Latina, diz agência da ONU

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Esgoto da Serra: empresários da construção civil vão se reunir com o governador
Imagem de destaque
Mulheres lideram adoção de pets, mas arcam com o peso crescente dos desafios
Imagem de destaque
O que cabe numa xícara?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados