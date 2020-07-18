"Abutres se alimentam da crise e tentam tirar proveito político"

Nós estamos elaborando um plano de retomada do Estado que só pode ser divulgado quando a gente conseguir reduzir o número de óbitos ou praticamente zerarmos o número de óbitos porque a nossa prioridade neste momento é ainda o enfrentamento da pandemia e a preservação de vidas. Mas estamos trabalhando com alguns pilares que são – o secretário Marcos Kneip (Desenvolvimento) está elaborando o plano – dar velocidade e retomada a obras públicas. Tomei uma decisão muito importante no ano passado, na hora que eu fiz aquele acordo com a Petrobras e de ter criado um fundo de infraestrutura, separado das despesas correntes do governo, o que me permitiu, neste momento de crise, não paralisar nenhuma obra e isso me permitirá dar velocidade às obras do governo do Estado em andamento. São obras do governo do Estado, obras em parceria com o setor privado, queremos ampliar PPPs e queremos agilizar também o contato com o governo federal para darmos velocidade aqui, na conversa com a bancada federal, nas obras do governo federal no Estado. Contorno do Mestre Álvaro, 447, proposta e projeto para a Companhia Docas, o apoio ao setor privado para que o porto da Imetame siga em frente, para que o porto Central siga em frente. Então, tem um conjunto de ações que parte é articulação, parte é investimento e parte é parceria que nós queremos dar velocidade a essas ações para gerar emprego e dinamismo no Estado do Espírito Santo com recurso público e privado. O outro pilar é a desburocratização, que nós já estamos fazendo. Reduzir a burocracia da máquina pública se faz com legislação nova, decretos novos, mas se faz também com incorporação de tecnologia. No ano que vem, o Estado não terá mais nenhum papel tramitando e circulando no governo do Estado e quem for dar entrada em algum processo no governo do Estado também não usará mais papel. A pandemia está fazendo com que a gente amplie nossa cultura e nossas possibilidades com relação ao uso de tecnologia.