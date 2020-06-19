Casagrande apoia resolução do PSB por impeachment e frente ampla contra Bolsonaro

Renato Casagrande participa de reunião sobre o socorro aos Estados com o presidente Jair Bolsonaro, outros governadores e os presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre Crédito: Helio Filho/Secom-ES

impeachment do presidente O governador Renato Casagrande está pessoalmente envolvido em uma articulação desencadeada por dirigentes, parlamentares e outros governadores de sua agremiação política, o Partido Socialista Brasileiro (PSB) . Uma articulação que passa pelo apoio à proposta dedo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e pela defesa da formação de uma “frente amplíssima em defesa da democracia brasileira e contra o fundamentalismo de extrema-direita de Jair Bolsonaro”. A expressão é utilizada em matéria produzida e publicada pela assessoria nacional do PSB. Está na página oficial do partido.

De acordo com a mesma publicação, Casagrande participou, no último dia 11, de uma reunião por videoconferência da cúpula nacional do PSB, realizada por meio de um aplicativo e coordenada pelo presidente nacional do partido, Carlos Siqueira. Além de Casagrande e Siqueira, o colegiado foi formado pelo governador Paulo Câmara (Pernambuco), os ex-governadores Rodrigo Rollemberg (DF), Ricardo Coutinho (PB), Márcio França (SP) e João Capiberibe (AP), o vice-presidente de Relações Governamentais do PSB, Beto Albuquerque, deputados federais, senadores, prefeitos e representantes dos seis segmentos sociais do partido.

Dessa reunião, saiu uma resolução oficial da Executiva Nacional do PSB, assinada por Carlos Siqueira, mas que, segundo o próprio texto do documento, conta com o apoio, “especialmente, dos governadores socialistas Paulo Câmara, de Pernambuco, e Renato Casagrande, do Espírito Santo, que, apesar das limitações institucionais dos seus cargos, defendem uma postura ofensiva do PSB nesse quadro”. Antes de assinar a resolução, Siqueira afirma que ela "foi aprovada por unanimidade pela Comissão Executiva Nacional do Partido reunida virtualmente em 11 de junho de 2020". Casagrande, repita-se, participou da reunião, logo foi um dos que aprovou o documento.

Nessa resolução, o partido condena “a trajetória autoritária do governo Bolsonaro” e defende, enfaticamente, “a urgência de uma amplíssima frente em defesa da democracia”, que reúna democratas do país, dos mais diversos matizes, em torno de um objetivo comum: derrotar “o projeto antidemocrático de extrema-direita do governo Bolsonaro”. Na resolução, o partido dá centralidade a “salvar a democracia brasileira”. E define como meta prioritária, de agora em diante, a luta pelo “Impeachment Já” do presidente da República:

“Em consequência do cenário traçado até aqui, a luta pelo IMPEACHMENT JÁ deve ser a principal luta e bandeira do PSB na atualidade. Os esforços do conjunto da estrutura partidária devem estar todos canalizados para o movimento ‘Janelas da Democracia’, como forma de demonstrar a força real do Partido, que é o maior de todos os que integram esse movimento”.

Na resolução, para fundamentar a decisão do partido, o PSB relaciona 18 pontos que têm marcado o governo Bolsonaro, a saber: execução de uma plataforma econômica ultraliberal (1); alinhamento da política externa aos interesses dos americanos (2); descaso com a pandemia causada pelo coronavírus (3); desmonte da legislação e de órgãos de controle ambiental (4); relaxamento do combate ao desmatamento (5); “militarização” da administração federal e da base de apoio governista (6); facilitação da posse de armas (7); revogação do Plano Nacional de Participação Social (8); eliminação da demarcação de terras indígenas (9).

O texto condena, ainda, alterações “anticivilizatórias” no Código de Trânsito Brasileiro (10); o excludente de ilicitude (11); o apoio velado ao motim da Polícia Militar do Ceará, de 19/02/2020 a 01/03/2020 (12); o aparelhamento de instituições de Estado e intervenções na Polícia Federal (13); a participação reiterada em manifestações antidemocráticas (14); a tentativa de criminalizar movimentos de oposição ao governo (15); a produção reiterada de crises institucionais (16); a crise federativa (17); e o “toma lá, dá cá” adotado pelo presidente para impedir o próprio impedimento.

Abaixo, reproduzimos, na íntegra, uma passagem da resolução do PSB. O texto é autoexplicativo, e a leitura não admite dúvidas: o partido de Renato Casagrande, em documento discutido e apoiado pelo governador do Espírito Santo, decidiu radicalizar na oposição ao governo Bolsonaro e priorizar a luta política em prol do impeachment do presidente, canalizando todos os seus esforços doravante para o cumprimento desse objetivo estratégico. Confira:

A listagem não exaustiva de medidas antipopulares e antidemocráticas do atual governo permite traçar um quadro claro sobre a plataforma política que o anima. Não se trata, como dizem seus seguidores e parte da mídia nacional, de "rompantes”, de ações e reações de um presidente de "personalidade forte”.

O governo atual procura instalar no Brasil um regime autoritário, com base na cartilha da extrema-direita, que vem se espalhando mundo afora. Tentativas de armar a população civil, subordinar funcional e ideologicamente polícias e parte das Forças Armadas, especialmente ferindo a autonomia da Polícia Federal. Observa-se (sic) também favorecimentos anticivilizatórios nas regras de trânsito, limitações severas às políticas assistenciais e aos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, ataques sistemáticos às verdades e aos fatos, com o objetivo de criar bolhas de opinião nas redes sociais – em contraposição à atuação da imprensa e ao jornalismo – fazem parte dessa estratégia.

A rigor, os democratas precisam se conscientizar definitivamente de que o primeiro mandatário do país tem uma plataforma de ações que compreende os planos estratégico, tático e operacional, ou seja, um nível de organização expressivo, que põe objetivamente sob risco a democracia e as instituições próprias ao Estado Democrático de Direito.

É neste contexto que se apresenta a criação de uma frente amplíssima em defesa da democracia e de resistência a quaisquer iniciativas arbitrárias do governo. Esta concertação precisa envolver atores de todas as áreas da sociedade civil, artistas, intelectuais, partidos políticos, governadores e prefeitos, sindicatos e confederações de trabalhadores, instâncias representativas democráticas das polícias, órgãos de imprensa, cientistas e autoridades de saúde, na defesa de um programa majoritário e robusto de defesa da democracia.

Registra-se que a criação dessa frente ampla em defesa da democracia tem apoio de inúmeros governadores do estado mais (sic), especialmente, dos governadores socialistas, Paulo Câmara de Pernambuco e Renato Casagrande do Espírito Santo, que apesar das limitações institucionais dos seus cargos defendem uma postura ofensiva do PSB nesse quadro [grifo nosso].

Esta tarefa é URGENTÍSSIMA, porque não se pode dizer, infelizmente, que o presidente da República e o seu grupamento ideológico estejam sendo mal sucedidos no intento de impor sua plataforma política fundamentalista à sociedade civil. Além disso, estão melhores organizados neste momento do que as forças democráticas, e têm sob seu controle a máquina federal.

O engajamento do Partido Socialista Brasileiro - PSB à causa de uma frente democrática ampla se dá neste cenário, e o partido envidará todos os esforços a seu alcance para organizar esta instância representativa e de resistência da sociedade civil, além de apoiar movimentos com (sic) o Basta e o Somos 70%.

Chegamos efetivamente ao ponto da ação, da práxis, e os verdadeiros democratas não podem se furtar a agir segundo a urgência do momento; não devem se deixarem (sic) levar por veleidades, cálculos e conveniências eleitorais, pretensões hegemônicas em meio às forças progressistas. É ESSENCIAL SALVAR A DEMOCRACIA, sem a qual os brasileiros não terão chances de escrever um futuro diferente, tanto deste presente, quanto dos descaminhos históricos produzidos [pelo] arbítrio, que, como regra, têm se inclinado a proteger os favorecidos e aprofundar progressivamente mais as desigualdades existentes em nossa sociedade.

CONCLUSÃO

O silogismo é simples:

Premissa 1: A resolução do PSB apoia declaradamente o impeachment. Mais que isso: define a destituição do presidente como meta maior, no momento, da "luta política" do partido;

Premissa 2: Casagrande apoia a resolução (e participou da reunião que a originou);

Conclusão: Logo, mesmo que indiretamente, podemos inferir que Casagrande está apoiando o impeachment. Ou, pelo menos, apoiando a "postura ofensiva" (nos termos do documento) adotada por seu próprio partido na perseguição do impeachment.