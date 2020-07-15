Evair de Melo e outros deputados se reúnem e colocam máscara só para foto

Foto divulgada mostra deputados com máscara, antes Evair havia postado outra imagem em que todos estavam desprotegidos Crédito: Reprodução/Instagram Evair de Melo

Evair havia postado no Instagram, anteriormente, outra imagem em que os deputados aparecem mais à vontade e, todos, sem o equipamento de proteção. A publicação foi deletada minutos depois. Pelas fotos, é possível ver pelo menos 12 pessoas ao redor de uma mesa em um ambiente fechado, sem distanciamento entre elas.

Na primeira publicação, o parlamentar, que é um dos 11 vice-líderes do governo na Câmara, escreveu: "Manhã de trabalho" e marcou os que estavam presentes: o líder Major Vitor Hugo (PSL-GO) e os também vice-líderes Eros Biondini (PROS-MG), Aline Sleutjes (PSL-PR), Carla Zambelli (PSL-SP), Sanderson (PSL-RS), Coronel Armando (PSL-SC), Diego Garcia (Podemos-PR) e Guilherme Derrite (PP-SP). Aparecem ainda na imagem José Medeiros (Podemos-MT) e Aluísio Mendes (PSC-MA).

Primeira foto publicada na rede social mostrava todos os deputados sem máscara, imagem foi deletada em seguida Crédito: Reprodução/Instagram Evair de Melo

Minutos depois, a publicação foi deletada e a segunda foto, aparentemente a "oficial", tomou o lugar. Além dos dez parlamentares, outras duas pessoas estão na imagem, em cadeiras logo atrás dos deputados.

Contudo, ainda na noite de terça, era possível ver um stories (publicação que fica acessível somente por 24h) dos parlamentares sem máscara na conta de Evair no Instagram.

Stories de reunião na Câmara dos Deputados do líder e dos vice-líderes do governo Bolsonaro. Todos estavam sem máscara Crédito: Instagram Evair de Melo

A reportagem procurou a assessoria do deputado para questionar se os que estavam presentes usaram, ou não, a máscara durante a reunião e se o parlamentar defende o uso do equipamento, mas Evair não quis comentar o caso.

Outros parlamentares que participaram da reunião também postaram a foto em que todos aparecem sem máscaras. A reportagem de A Gazeta localizou publicações no Instagram de Eros Biondini, Sanderson e Coronel Armando.

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