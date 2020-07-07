Acerto ou absurdo? Leitores debatem veto ao uso obrigatório de máscara

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) ampliou na segunda-feira (6) os vetos à legislação sobre uso de máscaras durante a pandemia do novo coronavírus. pela decisão, deixa de ser obrigatório o uso de máscaras em presídios e estabelecimentos não precisarão mais afixar cartazes informando sobre o uso correto do equipamento de proteção.
Na sexta-feira (3), Bolsonaro já havia feito diversos vetos à lei aprovada pelo Congresso em 9 de junho, entre eles, dispositivos que tornavam obrigatório o uso do equipamento de proteção em órgãos públicos, igrejas, comércios, indústrias e escolas.
Os vetos do presidente foram criticados por autoridades médicas e políticos, uma vez que uma série de estudos demonstram a eficácia das máscaras para diminuir o contágio pelo Sars-Cov-2. Da Alemanha, que enfrenta novo surto da doença, acaba de sair uma pesquisa que aponta que uma cidade reduziu em até 40% a sua taxa de crescimento de casos de Covid-19 ao tornar obrigatório o uso de proteção facial.
O PDT recorreu ao Supremo Tribunal Federal (STF) contra a decisão do presidente. No documento, o partido cita a gravidade da pandemia, que já matou mais de 65 mil brasileiros, e alega que Bolsonaro "age em descompasso com as diretrizes estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e incita a população a voltar à normalidade, como a única forma para salvar a economia do país."
Nas redes sociais, as opiniões dos leitores de A Gazeta sobre o tema estavam divididas. Enquanto alguns acreditam que a decisão do presidente pode dificultar o combate à pandemia, outros defendem que a responsabilidade pelo uso da máscara é individual. Confira alguns comentários:
Bolsonaro tirou o uso obrigatório, mas não proibiu você de usá-la. A população tem a sua própria responsabilidade, todos somos adultos e responsáveis pelos nosso atos. Então parem de ficar enchendo o saco com esse mimimi de presidente fez isso, presidente fez aquilo. O cara ganhou a eleição. (Ricardo Nunes)
E você queria que ele proibisse? O povo sendo obrigado já não usa. Nós sabemos que no Brasil as coisas não funcionam assim. A maioria das pessoas não se protege pelo fato de o presidente menosprezar a doença, ele tirando a obrigatoriedade da máscara, então, aí é que a coisa vai desandar. (Eliel Moreschi)
Todos os outros presidentes e médicos estão errados, só esse grandioso presidente que está certo… (Lucely Schaeffer Niero)
Não preciso de alguém para dizer se uso ou não a máscara. Acho que somos um país livre, então usa quem quer. (Fabio Nunes)
Se uma pessoa estiver contaminada sem máscara e eu de máscara, por exemplo, o contágio continua sendo grande, então quer dizer que podemos continuar usando máscara para nos sentirmos mais seguros, mas a contaminação vai continuar acontecendo caso o contaminado não use. (Eliara Carvalho)
O presidente está certíssimo, não tem que ter decreto nenhum e nem colocar fiscalização para ser babá de um bando de povo sem cultura e sem educação. A responsabilidade é de cada um. Eu sei que tenho que usar e não preciso de decreto nenhum. Parabéns ao presidente Jair Bolsonaro por ter liberado verbas, sua parte está sendo feita. (Joseli Alves)
Joseli, fala isso para o trânsito, então. O cinto de segurança tem o mesmo valor e tem lei e mesmo assim muita gente não respeita! Enquanto não tivermos um povo educado, tem que ter lei... Para de passar pano. Deveria ser processado por crime de responsabilidade! #ForaBolsonaro (Layse Morais)
Presidente mais despreparado do planeta, durante toda a história da civilização. (Billy Baldo)
A idolatria a um líder deixa as pessoas cegas para a vida. Que Deus salve o Brasil. (Amarildo Morais)
O STF diz: cabe aos governadores e prefeitos implementar as medidas contra a Covid-19! O político mais próximo do povo, neste caso é o prefeito, cobrem deles. (Valentin Pagung)
Realmente, o STF autorizou os governadores e prefeitos a cuidar da pandemia, mas não isentou o governo federal de suas obrigações. Ele é responsável tanto quanto os governadores e prefeitos. O título do editorial já diz tudo: muito ajuda quem não atrapalha. Se não quer ajudar com uma palavra amiga, com orientações válidas, então nem apareça para estragar as orientações médicas e de cientistas. (Marlete Correia)
Eu acho que o povo não precisa de máscara na cara, porque só andam com ela no queixo. Parece que estamos em uma pandemia de caxumba e não de Covid-19!! (Zilma Modenesi)
O povo quer morrer? Vejo as pessoas entrando numa loja e, quando saem, tiram a máscara, enfiam no bolso, anda, 100 metros, colocam de novo, entram em outra loja e por aí vai, o tempo todo. Para mim é melhor não usar. (Izaias das Antenas)
O problema é que se você usa e 50 pessoas que estão à sua volta em um supermercado não usam, o risco é muito mais alto do que se todos estivessem usando… (Leandra Moraes Couto)
Brasileiro só tem consciência de alguma coisa quando pesa no bolso, parece piada. Lendo os comentários que dizem que “o povo tem que ter a sua responsabilidade, cada um faz sua parte”... se fosse assim não chegaríamos na situação em que estamos hoje. (Diogo Antônio)