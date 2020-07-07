Acerto ou absurdo? Leitores debatem veto ao uso obrigatório de máscara

Presidente da República, Jair Bolsonaro, em entrevista no Palácio do Planalto Crédito: Isac Nóbrega/PR

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) ampliou na segunda-feira (6) os vetos à legislação sobre uso de máscaras durante a pandemia do novo coronavírus . pela decisão, deixa de ser obrigatório o uso de máscaras em presídios e estabelecimentos não precisarão mais afixar cartazes informando sobre o uso correto do equipamento de proteção.

Os vetos do presidente foram criticados por autoridades médicas e políticos , uma vez que uma série de estudos demonstram a eficácia das máscaras para diminuir o contágio pelo Sars-Cov-2. Da Alemanha, que enfrenta novo surto da doença, acaba de sair uma pesquisa que aponta que uma cidade reduziu em até 40% a sua taxa de crescimento de casos de Covid-19 ao tornar obrigatório o uso de proteção facial.

O PDT recorreu ao Supremo Tribunal Federal (STF) contra a decisão do presidente. No documento, o partido cita a gravidade da pandemia, que já matou mais de 65 mil brasileiros, e alega que Bolsonaro "age em descompasso com as diretrizes estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e incita a população a voltar à normalidade, como a única forma para salvar a economia do país."

Nas redes sociais, as opiniões dos leitores de A Gazeta sobre o tema estavam divididas. Enquanto alguns acreditam que a decisão do presidente pode dificultar o combate à pandemia, outros defendem que a responsabilidade pelo uso da máscara é individual. Confira alguns comentários:

Bolsonaro tirou o uso obrigatório, mas não proibiu você de usá-la. A população tem a sua própria responsabilidade, todos somos adultos e responsáveis pelos nosso atos. Então parem de ficar enchendo o saco com esse mimimi de presidente fez isso, presidente fez aquilo. O cara ganhou a eleição. (Ricardo Nunes)

E você queria que ele proibisse? O povo sendo obrigado já não usa. Nós sabemos que no Brasil as coisas não funcionam assim. A maioria das pessoas não se protege pelo fato de o presidente menosprezar a doença, ele tirando a obrigatoriedade da máscara, então, aí é que a coisa vai desandar. (Eliel Moreschi)

Todos os outros presidentes e médicos estão errados, só esse grandioso presidente que está certo… (Lucely Schaeffer Niero)

Não preciso de alguém para dizer se uso ou não a máscara. Acho que somos um país livre, então usa quem quer. (Fabio Nunes)

Se uma pessoa estiver contaminada sem máscara e eu de máscara, por exemplo, o contágio continua sendo grande, então quer dizer que podemos continuar usando máscara para nos sentirmos mais seguros, mas a contaminação vai continuar acontecendo caso o contaminado não use. (Eliara Carvalho)

O presidente está certíssimo, não tem que ter decreto nenhum e nem colocar fiscalização para ser babá de um bando de povo sem cultura e sem educação. A responsabilidade é de cada um. Eu sei que tenho que usar e não preciso de decreto nenhum. Parabéns ao presidente Jair Bolsonaro por ter liberado verbas, sua parte está sendo feita. (Joseli Alves)

Joseli, fala isso para o trânsito, então. O cinto de segurança tem o mesmo valor e tem lei e mesmo assim muita gente não respeita! Enquanto não tivermos um povo educado, tem que ter lei... Para de passar pano. Deveria ser processado por crime de responsabilidade! #ForaBolsonaro (Layse Morais)

Presidente mais despreparado do planeta, durante toda a história da civilização. (Billy Baldo)

A idolatria a um líder deixa as pessoas cegas para a vida. Que Deus salve o Brasil. (Amarildo Morais)

O STF diz: cabe aos governadores e prefeitos implementar as medidas contra a Covid-19! O político mais próximo do povo, neste caso é o prefeito, cobrem deles. (Valentin Pagung)

Realmente, o STF autorizou os governadores e prefeitos a cuidar da pandemia, mas não isentou o governo federal de suas obrigações. Ele é responsável tanto quanto os governadores e prefeitos. O título do editorial já diz tudo: muito ajuda quem não atrapalha. Se não quer ajudar com uma palavra amiga, com orientações válidas, então nem apareça para estragar as orientações médicas e de cientistas. (Marlete Correia)

Eu acho que o povo não precisa de máscara na cara, porque só andam com ela no queixo. Parece que estamos em uma pandemia de caxumba e não de Covid-19!! (Zilma Modenesi)

O povo quer morrer? Vejo as pessoas entrando numa loja e, quando saem, tiram a máscara, enfiam no bolso, anda, 100 metros, colocam de novo, entram em outra loja e por aí vai, o tempo todo. Para mim é melhor não usar. (Izaias das Antenas)

O problema é que se você usa e 50 pessoas que estão à sua volta em um supermercado não usam, o risco é muito mais alto do que se todos estivessem usando… (Leandra Moraes Couto)