"Quanta incoerência do governo", diz leitora sobre ônibus lotados

Coletivos superlotados saíram do terminal de Jardim América, em Cariacica, nesta quarta-feira (1) Crédito: Internauta

A postura dos fiscais contraria a orientação do governo, que recomenda que o ônibus circule apenas com as poltronas ocupadas, tendo os corredores livres, a fim de aumentar a distância entre cada indivíduo dentro do coletivo.

A quarta fase do inquérito sorológico da Sesa entrevistou 1.147 indivíduos que utilizaram o transporte público. "Nós percebemos que aqueles que passam de 30 a 60 minutos dentro do transporte público possuem uma chance maior de serem infectados pelo novo coronavírus", comentou o secretário de Saúde, Nésio Fernandes.

Após a publicação do registro do ônibus lotado em Cariacica, centenas de leitores expuseram suas críticas à falta de atitude do governo do Estado para amenizar o problema nas redes sociais de A Gazeta. Confira alguns comentários:

Isso tudo acontecendo e o governador “preocupado” com a abertura das lojas por causa da aglomeração… Quanta incoerência e hipocrisia. (Marlene Lene)

Tem que colocar os ônibus na rua para acabar com as aglomerações e proteger os trabalhadores. Diminuíram os ônibus... E aí não pode ter aglomerações, como fica? (Dilva Oliveira Xavier)

Eles fecham comércio porque às vezes tem umas 8 pessoas juntas, mas dentro do ônibus está lotado. Este governo acha que o povo é besta, né? (Rafael da Silva)

A PM tinha que colocar todo mundo para fora, porque se fosse um bar com esse monte de pessoas aglomeradas mandavam todo mundo para casa. Mas os empresários do ramo fecham com o governo e o governo não está nem aí para o povo. (Thiago Silva)

Isso é um absurdo, ônibus lotados todos os dias, e a contaminação aumentando. Cadê a fiscalização para ver isso é colocar mais ônibus? (Rita Zardini Caetano)

Sabe quando esse vírus vai embora com esse tipo de atitude? Nunca, quando tiver o relaxamento começa tudo de novo! E assim sucessivamente! (Suzana Eustáquio)

Além de ter pouco ônibus, o que já é um absurdo, os próprios passageiros não estão nem aí em entrar em ônibus que já está com os bancos cheios. Se a regra e só andar com o ônibus com pessoas sentadas, os passageiros têm que ter esse desconfiômetro de não entrar e exigir mais ônibus, ir mais cedo. Eu mesma só entro no ônibus quando sou uma das primeiras na fila e sento na janela, fora isso eu não entro. (Livya Silva)

O povo não respeita a distância na fila. Nunca vi isso. Ontem no Terminal do Ibes o povo todo grudado. Sei que os horários dos ônibus não ajudam, por isso entram e lidam, mas sempre que preciso sair espero um mais vazio. (Flávia Monteiro)

Para quem vem da Serra sentido Vila Velha por Camburi, existiam três opções, retiraram duas, ficou só o 508 que vem lotado e demora horrores. (Rafael Sipioni)

O 508 está sempre lotado. Lotado e lotado. Depois querem que a população leve a sério o que falam sobre pandemia. (Jacqueline Trancoso)

Adesivo na porta do ônibus avisa sobre viagens apenas com passageiros sentados Crédito: Reprodução/TV Gazeta

É só ir em qualquer terminal no horário de pico, de manhã e à tarde, que se vê superlotação! Deviam tomar vergonha na cara e liberar mais ônibus, porque está faltando ônibus nas linhas! Tem ônibus rodando de hora em hora, isso é uma vergonha. (Joelma Vieira da Costa)

O governo fecha bares, os restaurantes, academias, grande parte do comércio pelo distanciamento social e fecha também os olhos para o transporte coletivo. Vai entender… (Marcelo Barbosa)

As linhas da Sanremo também estão lotadas. Reduziram os ônibus de novo. Não está trabalhando com quantidade a mais como falado pra ser nessa pandemia, para não haver lotação de gente. (Daiana de Paula)

Acabei de pegar um na Serra que, meu Deus, se tirasse a mão não colocava de volta.... Ao invés de aumentarem a frota, diminuíram. (Catiucia Nogueira de Lima)

Isso é um dos motivos das mortes terem mais que dobrado no ES no último mês. Agora estão querendo abrir escolas… esse país é uma irresponsabilidade atrás da outra, é um desprezo à vida que dá até tristeza. (Meire Dutra Gomes de Faria)

Mas é sempre assim! Aquela plaquinha no ônibus que é só passageiro sentado é mentira, sempre sai superlotado. E outra: entra gente sem máscara dentro dos coletivos, sim! Não tem fiscalização alguma nos terminais e ônibus. (Penha Mendes)

Onde está a fiscalização, que disse que só iria circular ônibus com passageiros sentados? Eles já saem dos terminais lotados. Por que fechar comércios, impedir circulação de pessoas e até mesmo impedir que os pessoas paguem com dinheiro nos coletivos, sendo que o foco do vírus pode estar dentro no próprio coletivo. Vamos olhar mais isso, senhor governador! (Jacky Passamani)

Depois falam em distanciamento, quarentena... essa é a cruel realidade do povo, ter que andar em ônibus superlotados, onde facilmente o vírus se espalha. (Patrícia Santiago)