"Quanta incoerência do governo", diz leitora sobre ônibus lotados

Em meio à pandemia do novo coronavírus, uma reclamação constante dos moradores da Grande Vitória tem sido a superlotação no transporte coletivo e o não uso de máscaras pelos passageiros. O governo do Espírito Santo reconhece que esse é um foco de contaminação da Covid-19, uma vez que pesquisa apontou que 29,1% dos capixabas que testaram positivo para doença passaram mais de 30 minutos dentro de ônibus.
Na última quarta-feira (1º), um internauta registrou a cena de um coletivo superlotado no Terminal de Jardim América, em Cariacica, cena comum no dia a dia da população. Segundo testemunhas, os fiscais presentes no terminal teriam, inclusive, estimulado que mais passageiros entrassem no veículo, que já estava cheio.
A postura dos fiscais contraria a orientação do governo, que recomenda que o ônibus circule apenas com as poltronas ocupadas, tendo os corredores livres, a fim de aumentar a distância entre cada indivíduo dentro do coletivo.
Em maio, o governo do Espírito Santo anunciou um aplicativo para denúncias. Em apenas 15 dias de funcionamento do app ÔnibusGV, foram enviadas mais de 7 mil reclamações oficiais sobre o não cumprimento das medidas que pretendem evitar a propagação da Covid-19 no Estado. No entanto, as cenas de superlotação continuam, preocupando as pessoas que têm que andar de ônibus para trabalhar ou para comparecer a compromissos inadiáveis.
A quarta fase do inquérito sorológico da Sesa entrevistou 1.147 indivíduos que utilizaram o transporte público. "Nós percebemos que aqueles que passam de 30 a 60 minutos dentro do transporte público possuem uma chance maior de serem infectados pelo novo coronavírus", comentou o secretário de Saúde, Nésio Fernandes.
Após a publicação do registro do ônibus lotado em Cariacica, centenas de leitores expuseram suas críticas à falta de atitude do governo do Estado para amenizar o problema nas redes sociais de A Gazeta. Confira alguns comentários:
Isso tudo acontecendo e o governador “preocupado” com a abertura das lojas por causa da aglomeração… Quanta incoerência e hipocrisia. (Marlene Lene)
Tem que colocar os ônibus na rua para acabar com as aglomerações e proteger os trabalhadores. Diminuíram os ônibus... E aí não pode ter aglomerações, como fica? (Dilva Oliveira Xavier)
Eles fecham comércio porque às vezes tem umas 8 pessoas juntas, mas dentro do ônibus está lotado. Este governo acha que o povo é besta, né? (Rafael da Silva)
A PM tinha que colocar todo mundo para fora, porque se fosse um bar com esse monte de pessoas aglomeradas mandavam todo mundo para casa. Mas os empresários do ramo fecham com o governo e o governo não está nem aí para o povo. (Thiago Silva)
Isso é um absurdo, ônibus lotados todos os dias, e a contaminação aumentando. Cadê a fiscalização para ver isso é colocar mais ônibus? (Rita Zardini Caetano)
Sabe quando esse vírus vai embora com esse tipo de atitude? Nunca, quando tiver o relaxamento começa tudo de novo! E assim sucessivamente! (Suzana Eustáquio)
Além de ter pouco ônibus, o que já é um absurdo, os próprios passageiros não estão nem aí em entrar em ônibus que já está com os bancos cheios. Se a regra e só andar com o ônibus com pessoas sentadas, os passageiros têm que ter esse desconfiômetro de não entrar e exigir mais ônibus, ir mais cedo. Eu mesma só entro no ônibus quando sou uma das primeiras na fila e sento na janela, fora isso eu não entro. (Livya Silva)
O povo não respeita a distância na fila. Nunca vi isso. Ontem no Terminal do Ibes o povo todo grudado. Sei que os horários dos ônibus não ajudam, por isso entram e lidam, mas sempre que preciso sair espero um mais vazio. (Flávia Monteiro)
Para quem vem da Serra sentido Vila Velha por Camburi, existiam três opções, retiraram duas, ficou só o 508 que vem lotado e demora horrores. (Rafael Sipioni)
O 508 está sempre lotado. Lotado e lotado. Depois querem que a população leve a sério o que falam sobre pandemia. (Jacqueline Trancoso)
É só ir em qualquer terminal no horário de pico, de manhã e à tarde, que se vê superlotação! Deviam tomar vergonha na cara e liberar mais ônibus, porque está faltando ônibus nas linhas! Tem ônibus rodando de hora em hora, isso é uma vergonha. (Joelma Vieira da Costa)
O governo fecha bares, os restaurantes, academias, grande parte do comércio pelo distanciamento social e fecha também os olhos para o transporte coletivo. Vai entender… (Marcelo Barbosa)
As linhas da Sanremo também estão lotadas. Reduziram os ônibus de novo. Não está trabalhando com quantidade a mais como falado pra ser nessa pandemia, para não haver lotação de gente. (Daiana de Paula)
Acabei de pegar um na Serra que, meu Deus, se tirasse a mão não colocava de volta.... Ao invés de aumentarem a frota, diminuíram. (Catiucia Nogueira de Lima)
Isso é um dos motivos das mortes terem mais que dobrado no ES no último mês. Agora estão querendo abrir escolas… esse país é uma irresponsabilidade atrás da outra, é um desprezo à vida que dá até tristeza. (Meire Dutra Gomes de Faria)
Mas é sempre assim! Aquela plaquinha no ônibus que é só passageiro sentado é mentira, sempre sai superlotado. E outra: entra gente sem máscara dentro dos coletivos, sim! Não tem fiscalização alguma nos terminais e ônibus. (Penha Mendes)
Onde está a fiscalização, que disse que só iria circular ônibus com passageiros sentados? Eles já saem dos terminais lotados. Por que fechar comércios, impedir circulação de pessoas e até mesmo impedir que os pessoas paguem com dinheiro nos coletivos, sendo que o foco do vírus pode estar dentro no próprio coletivo. Vamos olhar mais isso, senhor governador! (Jacky Passamani)
Depois falam em distanciamento, quarentena... essa é a cruel realidade do povo, ter que andar em ônibus superlotados, onde facilmente o vírus se espalha. (Patrícia Santiago)
Isso é uma vergonha! O governo não anda de ônibus e nem fiscaliza corretamente. Ando diariamente de ônibus, pois preciso trabalhar, e todos os dias tem superlotação, tanto em terminais quanto no percurso dos bairros. Terminal lotado e pessoas aglomeradas. Após alteração dos horários pelo governo, ficou ainda pior, pois quem realmente precisa sair de casa para trabalhar se ferra com os horários impostos. Ficando aguardando muito tempo pelo ônibus nas ruas e nos terminais, correndo risco de assaltos. Com a demora nos horários, não é possível ficar aguardando ônibus vazio. (Monique Reboli)