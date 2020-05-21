Atualização em aplicativo possibilita denúncia de lotação em ônibus da sistema Transcol Crédito: Carlos Alberto Silva

Your browser does not support the audio element. Passageiros do Transcol podem denunciar lotação em ônibus no ES

Segundo informações do Governo do Estado, as denúncias devem ajudar a identificar os trajetos que estão sendo mais demandados naquele momento, mas não especificou se alguma linha pode ser reforçada caso as denúncias sejam frequentes.

A atualização no aplicativo não é a primeira ação desenvolvida para conter o avanço do coronavírus. No último dia 15, a plataforma passou a ter uma opção para denunciar a ausência do uso de máscara no transporte coletivo. A medida aconteceu após o governador Renato Casagrande expedir um decreto que obrigava o uso da proteção nos ônibus

Para denunciar a lotação acima do recomendado no transporte, o passageiro precisa baixar a versão mais atualizada do aplicativo

Segundo informações do Governo do Estado, o sistema Transcol já adota outras medidas para diminuir o risco de contágio no transporte coletivo. Entre as ações estão o reforço na higienização e a retirada de circulação dos veículos com ar-condicionado.

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