Coronavírus: Transcol instala cortina nos ônibus para proteger motoristas

O procedimento de colocação do equipamento é uma iniciativa das empresas operadoras de transporte público, em conjunto com o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVbus) e tem apoio do Governo do Estado.

A Semobi também mencionou que vem sendo realizado afastamento de colaboradores com mais de 60 anos, com comorbidades ou com sintomas gripais. Os veículos com ar-condicionado foram retirados de circulação. Há também o superdimensionamento da operação para garantir o transporte, minimizando o risco de contaminação, a recomendação para que passageiros embarquem somente em veículos com assentos disponíveis, além da marcação das filas nos terminais e a recomendação aos passageiros para que mantenham o distanciamento mínimo de 1,5 metro.