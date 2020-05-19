Coronavírus: ES levou apenas 6 dias para saltar de 200 para 300 mortes

A cronologia dos dados mostra que o Estado enfrentou um abril difícil no combate à Covid-19 e que maio tende a ser um mês ainda mais crítico.

De acordo com os dados divulgados, nas últimas 24 horas foram constatados 17 óbitos e 413 novos casos. O número de pacientes curados de Covid-19 também aumentou, são 2.919 pessoas que superaram o vírus. No domingo (17), eram 2.622. A taxa de letalidade no Espírito Santo é de 4.22%. Até o momento, já foram realizados 28.533 testes da doença em todo o Estado.