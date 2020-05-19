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Avanço da pandemia

Coronavírus: ES levou apenas 6 dias para saltar de 200 para 300 mortes

Para registrar 100 mortes, no início de maio, o Espírito Santou demorou dois meses. A cronologia dos dados mostra que o Estado enfrentou um abril difícil no combate à Covid-19 e que maio tende a ser um mês ainda mais crítico.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mai 2020 às 08:26

Publicado em 19 de Maio de 2020 às 08:26

Vitória - ES - Jardim Camburi: bairro com maior número de casos de coronavírus no ES
Vitória - ES - Jardim Camburi: bairro com maior número de casos de coronavírus no ES Crédito: Vitor Jubini
O  Espírito Santo levou dois meses para chegar a 100 mortos por coronavírus, desde que houve a confirmação do primeiro caso da doença no Estado. Em um período de 10 dias, as mortes saltaram de 100 para 200. E, em apenas seis dias, o número subiu de 200 para mais de 300 mortes.
A cronologia dos dados mostra que o Estado enfrentou um abril difícil no combate à Covid-19 e que maio tende a ser um mês ainda mais crítico.
Um estudo elaborado pelo Núcleo Interinstitucional de Estudos Epidemiológicos (NIEE), com a ajuda de pesquisadores da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), projeta dois cenários para o Estado: um deles, considerado mais complicado, registraria entre 481 e 629 mortes no dia 30 de maio. Num segundo cenário, mais ameno, oscilaria entre 338 e 453 mortes pela Covid-19.
Secretaria de Estado da Saúde divulgou a confirmação do primeiro caso de coronavírus no Espírito Santo no dia 6 de março. Já a primeira morte por Covid-19 foi confirmada quase um mês depois, no dia 2 de abril. No início de maio, o Estado alcançou a triste marca de 100 mortes por coronavírus, quase dois meses depois do primeiro caso confirmado.
Em maio, a doença avançou ainda mais rápido entre os capixabas. O Espírito Santo superou a marca das 200 mortes por coronavírus no dia 12 de maio, ou seja, acumulou 100 óbitos em 11 dias. Para alcançar os 300 mortos por Covid-19, foi necessário ainda menos tempo, apenas seis dias: o Espírito Santo chegou a 302 mortes nessa segunda-feira (18).
Coronavírus - ES levou apenas seis dias para saltar de 200 para 300 mortes

VEJA A CRONOLOGIA DA DOENÇA

  • 05/03: O ES confirma o primeiro caso de coronavírus, ainda sem mortos.
  • 02/04: O Estado registra a primeira morte da doença, já com 200 casos confirmados da Covid-19
  • 01/05: O ES alcança a marca dos 100 mortos por coronavírus e 3970 casos confirmados da Covid-19
  • 12/05: No dia 12 de maio, ultrapassa as 200 mortes e chega 6615 casos confirmados
  • 18/05: Seis dias depois, chega a 302 mortos e 7157 casos confirmados
De acordo com os dados divulgados, nas últimas 24 horas foram constatados 17 óbitos e 413 novos casos. O número de pacientes curados de Covid-19 também aumentou, são 2.919 pessoas que superaram o vírus. No domingo (17), eram 2.622. A taxa de letalidade no Espírito Santo é de 4.22%. Até o momento, já foram realizados 28.533 testes da doença em todo o Estado.

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