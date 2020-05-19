Idoso de 78 anos tem alta após 28 dias internado por coronavírus no ES

Álvaro Mendonça, de 78 anos, recebeu alta nesta segunda-feira (18), após 28 dias internado Crédito: Juliana Mendonça

Álvaro Mendonça, de 78 anos, passou 28 dias internado em um hospital particular na Serra, sendo 24 deles na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), por contrair o coronavírus . Nesta segunda-feira (18), ele pode finalmente ter o alívio de rever a família após receber alta do hospital onde estava e foi recebido com muita emoção pela filha, Juliana.

Ela contou que o pai já apesentava os sintomas, principalmente tosse, desde o dia 22 de abril, mas como Álvaro não estava saindo de casa, os familiares refutaram o diagnóstico de coronavírus. A preocupação aumentou quando Álvaro perdeu o apetite e o olfato e, segundo Juliana, o caso ficou mais grave quando teve início um quadro de febre.

"Levamos ele para o Hospital Metropolitano e ele logo foi fazer os exames. Pela radiografia, o médico já deu como 90% de chances de ser Covid-19. O resultado do teste mesmo sairia em cinco dias, mas o médico internou ele na UTI, pois ele é idoso, hipertenso e diabético. Daí começou meu desespero. Ligar para minha mãe e avisar não foi fácil", afirmou Juliana, que ainda comentou que seu pai teve um câncer no intestino há nove anos.

Juliana disse que o mais difícil de todo o período de internação, tanto para Álvaro quanto para sua família, foi a distância e a impossibilidade de visitá-lo. A solução veio por um celular velho que conseguiu para poder pelo menos falar com o pai. As ligações ajudaram, mas não poder ver a família ainda era um problema para Álvaro.

"Todos os dias eram sofridos, pois não podia vê-lo, mas sempre tivemos fé. Daí conseguimos um celular bem velho, só para falar com ele. Mas lá ele não comia, pois ficou depressivo, chorava porque queria vir embora. Até eu achar um enfermeiro chamado Arthur e ele, do celular particular dele, fez uma ligação de vídeo. Aí meu pai teve uma melhora boa ao ver a família", contou Juliana.

Em uma ligação, no sábado (16), veio a surpresa e o alívio para Juliana e toda a família. A médica que acompanhava Álvaro disse que ele teria alta nesta segunda-feira. Juliana contou que a emoção foi tão grande que ela não conseguiu dormir à noite.

"Foi a maior alegria! Nem dormi essa noite, para esperar por ele. Por volta das 13h, fui buscá-lo no hospital e ele chorou. Ontem fizemos o cartaz para ele tirar a foto, pois meu pai já passou por muita coisa. Não sabia se eu chorava ou tirava fotos", contou.

Álvaro e sua família moram em Barcelona, na Serra, e Juliana contou que tem recebido muitas mensagens de vizinhos e conhecidos, comemorando a recuperação dele.