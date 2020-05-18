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Matriz de risco

Covid-19: matriz de risco dos municípios do ES vai incluir número de idosos

Além da quantidade de idosos, outras duas variáveis serão incluídas nos parâmetros que apontam o grau de risco de contaminação pelo novo coronavírus: taxa de letalidade e índice de isolamento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mai 2020 às 20:28

Publicado em 18 de Maio de 2020 às 20:28

Casal de idosos em Vitória
Proporção de idosos em cada municípios será considerada Crédito: Vitor Jubini | A Gazeta
Estado vai incluir a taxa de letalidade do novo coronavírus, o índice de isolamento dos moradores e a quantidade de idosos em cada município na equação que define o grau de risco das cidades capixabas.  A partir do próximo domingo (24), todos esses fatores, juntos, definirão se uma cidade está em risco baixo, moderado, alto ou extremo de transmissão do novo coronavírus. Atualmente, só estão nessa conta a taxa de ocupação dos leitos de UTI e o coeficiente de incidência (proporção de contaminados em relação à população).
"Faremos um aperfeiçoamento da matriz de risco. Vamos também considerar a letalidade, que são as mortes em relação aos contagiados, o isolamento e o percentual de pessoas com mais de 60 anos naquele município", afirmou o governador, Renato Casagrande, em pronunciamento na tarde desta segunda-feira (18).

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A partir do status de cada cidade, são definidas medidas de controle mais rígidas de controle da Covid-19. Em locais considerados de risco alto, por exemplo, o comércio só pode funcionar em dias alternados e durante a semana. A limitação é mais branda em cidades que têm risco menor. 
Atualmente, só há sete cidades em risco alto no Estado: Vitória, Vila velha, Serra, Viana, Cariacica, Fundão e Santa Teresa. 
Na nova matriz de risco, cada variável terá um "peso" diferente na definição da condição final. O grau de incidência, que mostra a proporção de contaminados na população, valerá por 60%;  a letalidade, que é o número de mortes em relação aos confirmados com a doença, 20%; já  a taxa de isolamento e a proporção de idoso nos municípios valerão 10% cada.

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A mudança, ainda segundo Casagrande, será anunciada aos prefeitos do Espírito Santo na manhã de terça (18), em reunião por videoconferência.
O encontro servirá também para que o governador reforce aos gestores municipais a importância da manutenção das medidas de isolamento social e dos cuidados com aqueles que testaram positivo para o novo coronavírus.
"Mais uma vez vamos reforçar a necessidade da atenção primária e secundária, na Unidade de Saúde e na Unidade de Pronto Atendimento. A importância desse atendimento, isolamento de quem testa positivo, para que a pessoa contaminada e os familiares fiquem em isolados por 14 dias. Os prefeitos e os secretários de saúde dos municípios têm um papel a cumprir", disse o governador.

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