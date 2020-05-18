Coronavírus: mesmo com sintomas, 60% não procuraram ajuda no ES

Movimentação de usuários do Transcol no Terminal do Ibes. A grande maioria dos passageiros está usando máscaras Crédito: Carlos Alberto Silva

No Espírito Santo 60% das pessoas com sintomas da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus , não procuraram o serviço de saúde para serem avaliadas por um médico, segundo o secretário de Saúde, Nésio Fernandes.

As informações foram passadas em coletiva de imprensa, que ocorreu na tarde desta segunda-feira (18), para divulgar a primeira fase do Inquérito Sorológico. Nele, foi constatada que das 5.775 pessoas testadas, 97 (2,1%) deram positivo para a doença. Pelas projeções, isso mostra que 84.391 pessoas no Estado já contraíram o novo coronavírus.

Dos 97 casos positivos, 19 (19,6%) não apresentaram nenhum sintoma, são as pessoas consideradas assintomáticas. Já 20 (20,6%) pessoas tiveram um sintoma, 10 (10,3%) tiveram dois sintomas, 11 (11,3%) três sintomas e 37 (38,1%) com quatro ou mais sintomas.

O secretário destacou o quanto é fundamental para romper a cadeia de transmissão que a pessoa na presença do sintoma respiratório e de qualquer outro, como dor no corpo, febre, tosse, perda do sabor, procure o serviço de saúde para ser avaliado por um médico.

60% não deram relevância aos sintomas que sentiram e não procuraram o serviço de saúde. Se a população não procura o serviço de saúde ela não é diagnosticada, se ela não é diagnosticada, ela não pode ser notificada, ela não pode ser isolada e nós não podemos bloquear a transmissão do vírus, avaliou.