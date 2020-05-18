ES contrata 190 leitos para pacientes com coronavírus na rede privada
Nesta segunda-feira (18), a rede pública de saúde do Espírito Santo passou a contar com mais 190 leitos para tratar, exclusivamente, pacientes infectados com o novo coronavírus. Ao todo, são 150 leitos de enfermaria e 40 leitos em Unidades de Terapia Intensiva (UTI), localizados no Hospital de Vila Velha, na Grande Vitória.
É um hospital maduro que atendia apenas a rede particular; mas que, agora, vai atender pacientes da rede pública, que dependem do Sistema Único de Saúde (SUS). Esse tipo de expansão é o melhor que podemos oferecer para os nossos pacientes, afirmou Nésio Fernandes, secretário estadual da Saúde, sobre a nova contratualização de leitos em rede privada.
O anúncio aconteceu durante uma entrevista coletiva concedida durante esta tarde, na qual explicou como o Estado tem agido para garantir a assistência médica necessária durante a pandemia. A nossa expansão é feita com hospitais que têm equipes maduras, adoção de protocolos e capacidade administrativa, garantiu.
Esta não é a primeira vez que o Governo do Espírito Santo fecha parcerias com a rede privada para realizar a ampliação da oferta de leitos. O mesmo já aconteceu com Apart Vitória e com o Hospital Santa Mônica. A expansão faz parte do programa Leitos para Todos, oficializado no final de abril por uma portaria da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).
LEITOS MODULARES E HOSPITAIS DE CAMPANHA
Além desses contratos com a rede particular, o Governo do Estado prevê ampliação junto com o sistema filantrópico e a construção de leitos modulares anexos aos hospitais já existentes. Os três caminhos de expansão são alternativas à construção de um hospital de campanha, de acordo com o secretário da Saúde.
"Ainda há expansões previstas para os meses de maio, junho e julho. Tudo sem comprometer a oferta dos demais sistemas de saúde. Embora consideremos essa opção desde o início da pandemia, o hospital de campanha é para quando esgotar a possibilidade de expansão de leitos, junto de uma crescente de casos", esclareceu Nésio Fernandes.
795 leitos
é o que o Espírito Santo tem atualmente para atender pacientes da Covid-19, entre unidades de enfermaria e de terapia intensiva
Por meio dessas expansões, a expectativa é que o Espírito Santo conte com mais de 700 UTIs até meados de junho o que representa um aumento de, pelo menos, 70%. Nesta segunda-feira (18), o Estado possui 404 unidades de terapia intensiva e 391 leitos de enfermaria, com taxas de ocupação de 78% e 50%, respectivamente.