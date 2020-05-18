Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
40 são de UTI

ES contrata 190 leitos para pacientes com coronavírus na rede privada

Segundo o secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, contratualização dos leitos que ficam em rede privada passa a valer nesta segunda-feira (18)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mai 2020 às 16:24

Publicado em 18 de Maio de 2020 às 16:24

Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra.
Espírito Santo tem mais de 400 UTIs exclusivas para pacientes da Covid-19 Crédito: Reprodução/TV
ES contrata 190 leitos para pacientes com coronavírus na rede privada
Nesta segunda-feira (18), a rede pública de saúde do Espírito Santo passou a contar com mais 190 leitos para tratar, exclusivamente, pacientes infectados com o novo coronavírus. Ao todo, são 150 leitos de enfermaria e 40 leitos em Unidades de Terapia Intensiva (UTI), localizados no Hospital de Vila Velha, na Grande Vitória.
É um hospital maduro que atendia apenas a rede particular; mas que, agora, vai atender pacientes da rede pública, que dependem do Sistema Único de Saúde (SUS). Esse tipo de expansão é o melhor que podemos oferecer para os nossos pacientes, afirmou Nésio Fernandes, secretário estadual da Saúde, sobre a nova contratualização de leitos em rede privada.
 > CORONAVÍRUS | A cobertura completa
O anúncio aconteceu durante uma entrevista coletiva concedida durante esta tarde, na qual explicou como o Estado tem agido para garantir a assistência médica necessária durante a pandemia. A nossa expansão é feita com hospitais que têm equipes maduras, adoção de protocolos e capacidade administrativa, garantiu.
Esta não é a primeira vez que o Governo do Espírito Santo fecha parcerias com a rede privada para realizar a ampliação da oferta de leitos. O mesmo já aconteceu com Apart Vitória e com o Hospital Santa Mônica. A expansão faz parte do programa Leitos para Todos, oficializado no final de abril por uma portaria da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).

LEITOS MODULARES E HOSPITAIS DE CAMPANHA

Além desses contratos com a rede particular, o Governo do Estado prevê ampliação junto com o sistema filantrópico e a construção de leitos modulares anexos aos hospitais já existentes. Os três caminhos de expansão são alternativas à construção de um hospital de campanha, de acordo com o secretário da Saúde.
"Ainda há expansões previstas para os meses de maio, junho e julho. Tudo sem comprometer a oferta dos demais sistemas de saúde. Embora consideremos essa opção desde o início da pandemia, o hospital de campanha é para quando esgotar a possibilidade de expansão de leitos, junto de uma crescente de casos", esclareceu Nésio Fernandes.

795 leitos

é o que o Espírito Santo tem atualmente para atender pacientes da Covid-19, entre unidades de enfermaria e de terapia intensiva
Por meio dessas expansões, a expectativa é que o Espírito Santo conte com mais de 700 UTIs até meados de junho  o que representa um aumento de, pelo menos, 70%. Nesta segunda-feira (18), o Estado possui 404 unidades de terapia intensiva e 391 leitos de enfermaria, com taxas de ocupação de 78% e 50%, respectivamente.

Veja Também

84 mil já contraíram Covid-19 no ES: número chama atenção de leitores

"Permanecemos com a curva em ascensão", diz subsecretário do ES sobre Covid-19

Número de profissionais de saúde com Covid-19 passa de 2 mil no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pai é preso em Linhares após agredir ex e tentar fugir com o filho
Imagem de destaque
6 plantas que trazem energias positivas para o seu lar
Imagem de destaque
Mulher é morta a pedradas em Barra de São Francisco e suspeito é preso

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados