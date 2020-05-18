Espírito Santo tem mais de 400 UTIs exclusivas para pacientes da Covid-19 Crédito: Reprodução/TV

Your browser does not support the audio element. ES contrata 190 leitos para pacientes com coronavírus na rede privada

É um hospital maduro que atendia apenas a rede particular; mas que, agora, vai atender pacientes da rede pública, que dependem do Sistema Único de Saúde (SUS). Esse tipo de expansão é o melhor que podemos oferecer para os nossos pacientes, afirmou Nésio Fernandes, secretário estadual da Saúde, sobre a nova contratualização de leitos em rede privada.

O anúncio aconteceu durante uma entrevista coletiva concedida durante esta tarde , na qual explicou como o Estado tem agido para garantir a assistência médica necessária durante a pandemia. A nossa expansão é feita com hospitais que têm equipes maduras, adoção de protocolos e capacidade administrativa, garantiu.

LEITOS MODULARES E HOSPITAIS DE CAMPANHA

Além desses contratos com a rede particular, o Governo do Estado prevê ampliação junto com o sistema filantrópico e a construção de leitos modulares anexos aos hospitais já existentes. Os três caminhos de expansão são alternativas à construção de um hospital de campanha, de acordo com o secretário da Saúde.

"Ainda há expansões previstas para os meses de maio, junho e julho. Tudo sem comprometer a oferta dos demais sistemas de saúde. Embora consideremos essa opção desde o início da pandemia, o hospital de campanha é para quando esgotar a possibilidade de expansão de leitos, junto de uma crescente de casos", esclareceu Nésio Fernandes.

795 leitos é o que o Espírito Santo tem atualmente para atender pacientes da Covid-19, entre unidades de enfermaria e de terapia intensiva