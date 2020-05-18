'Permanecemos com a curva em ascensão', diz subsecretário do ES sobre Covid-19

"Tínhamos uma avaliação que o pico da doença seria atingido na segunda quinzena de abril e primeira quinzena de maio, quando haveria uma estabilização dos casos. O pico não quer dizer que a doença vai cair, mas seria o número máximo que teríamos diariamente. Infelizmente, no ES o comportamento é um pouco diferente, e nós permanecemos com a curva em ascensão. Isso é dado pelo número de casos que ficam positivos diariamente, número de pessoas que são internadas em nossos hospitais, e também, infelizmente, pelo número de óbitos que cresce de maneira significativa entre nós"