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Painel do governo

Número de profissionais de saúde com Covid-19 passa de 2 mil no ES

Com a doença ainda em ascensão, o Espírito Santo chegou a 2.001 casos confirmados de trabalhadores da linha de frente que já contraíram o vírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mai 2020 às 09:30

Publicado em 18 de Maio de 2020 às 09:30

Médico com máscara de ventilação mecânica para intubar pacientes
No Estado, mais de 2 mil trabalhadores da saúde já testaram positivo para o novo coronavírus Crédito: Sergey Mironov/Shutterstock
Espírito Santo ultrapassou a marca de 2 mil profissionais de saúde infectados com o novo coronavírus. O número foi atingido neste domingo (17), quando a Secretaria de Estado da Saúde, a Sesa, atualizou o Painel Covid-19. O número exato de profissionais da linha de frente que contraíram a doença é de 2.001 casos confirmados.
Esse percentual segue próximo de 1/3 do total das pessoas acometidas com o coronavírus. Essa proporção já era esperada pelo governo do Estado desde que a pandemia chegou ao Espírito Santo, que atualmente contabiliza 6.744 registros oficiais.
O painel do governo registra ainda duas mortes contabilizadas de profissionais na área da Saúde, mas a primeira delas se tratava de um trabalhador de Minas Gerais que passava férias no Estado, procurou atendimento médico e acabou vindo a óbito. A segunda morte é de um profissional de Vila Velha. A taxa de letalidade para os agentes da linha de frente é de 0,10%. Ainda de acordo com o Painel Covid-19, 914 profissionais, ou seja, praticamente a metade deles já está curada da doença.
Número de profissionais de saúde com Covid-19 passa de 2 mil no ES

VITÓRIA LIDERA

Entre as cidades com trabalhadores da Saúde contaminados, Vitória registra o maior número. São 478 casos confirmados, seguida de Vila Velha, com 450, e Serra, com 428 confirmações. 
No interior do Estado, Colatina é a cidade que mais possui profissionais com testes positivos. No município, 39 deles já contraíram a doença.

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