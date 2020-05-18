Número de profissionais de saúde com Covid-19 passa de 2 mil no ES

Esse percentual segue próximo de 1/3 do total das pessoas acometidas com o coronavírus. Essa proporção já era esperada pelo governo do Estado desde que a pandemia chegou ao Espírito Santo, que atualmente contabiliza 6.744 registros oficiais .

O painel do governo registra ainda duas mortes contabilizadas de profissionais na área da Saúde, mas a primeira delas se tratava de um trabalhador de Minas Gerais que passava férias no Estado, procurou atendimento médico e acabou vindo a óbito. A segunda morte é de um profissional de Vila Velha. A taxa de letalidade para os agentes da linha de frente é de 0,10%. Ainda de acordo com o Painel Covid-19, 914 profissionais, ou seja, praticamente a metade deles já está curada da doença.