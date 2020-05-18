O Espírito Santo ultrapassou a marca de 2 mil profissionais de saúde infectados com o novo coronavírus. O número foi atingido neste domingo (17), quando a Secretaria de Estado da Saúde, a Sesa, atualizou o Painel Covid-19. O número exato de profissionais da linha de frente que contraíram a doença é de 2.001 casos confirmados.
Esse percentual segue próximo de 1/3 do total das pessoas acometidas com o coronavírus. Essa proporção já era esperada pelo governo do Estado desde que a pandemia chegou ao Espírito Santo, que atualmente contabiliza 6.744 registros oficiais.
O painel do governo registra ainda duas mortes contabilizadas de profissionais na área da Saúde, mas a primeira delas se tratava de um trabalhador de Minas Gerais que passava férias no Estado, procurou atendimento médico e acabou vindo a óbito. A segunda morte é de um profissional de Vila Velha. A taxa de letalidade para os agentes da linha de frente é de 0,10%. Ainda de acordo com o Painel Covid-19, 914 profissionais, ou seja, praticamente a metade deles já está curada da doença.
Número de profissionais de saúde com Covid-19 passa de 2 mil no ES
VITÓRIA LIDERA
Entre as cidades com trabalhadores da Saúde contaminados, Vitória registra o maior número. São 478 casos confirmados, seguida de Vila Velha, com 450, e Serra, com 428 confirmações.
No interior do Estado, Colatina é a cidade que mais possui profissionais com testes positivos. No município, 39 deles já contraíram a doença.