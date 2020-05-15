Coronavírus no ES: semana teve recorde de casos e mortes a cada 24h

Número de casos confirmados e óbitos pela Covid-19 bate recorde no Espírito Santo durante a semana Crédito: Pixabay | Fernandozhiminaicela

Your browser does not support the audio element. Coronavírus: semana registra recorde de mortes e casos confirmados a cada 24hs

Durante esta semana, o Espírito Santo registrou recordes de casos confirmados e de mortes causadas pelo novo coronavírus . Foram os números mais altos de todo o acompanhamento da pandemia no Estado, considerando o intervalo de 24 horas entre cada divulgação feita pela Secretaria de Estado Saúde ( Sesa ).

No que diz respeito aos óbitos, foram três quebras consecutivas. A primeira na segunda-feira (11), com a confirmação de 15 vidas perdidas; seguida por mais 16 na terça-feira (12); e a alta para 21 novas mortes na quarta-feira (13) . Antes desta semana, o recorde havia sido em 28 de abril, data na qual foram registrados 14 óbitos.

PREVISÃO DO PICO EM MAIO

Nésio Fernandes aponta, ainda, que a doença vai permanecer nesse ritmo de crescimento, não apenas na região metropolitana, mas por todo o Estado.

"A pandemia está em todos os municípios. De maneira muito intensa na Grande Vitória, mas está ganhando muita intensidade também no interior. Teremos mais semanas de crescimento continuado da curva porque o distanciamento social não está na taxa necessária que vai fazer o nível de transmissão da doença ficar abaixo de 1 para 1. Temos mais pacientes novos por dia do que antigos. O mapa do Espírito Santo, em pouco tempo, terá mais municípios com classificação de risco alto".

Hoje, estão nessa condição Cariacica, Fundão, Santa Teresa, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória. Presidente Kennedy também entrou na lista de municípios com risco alto de transmissão nesta sexta, e as medidas mais restritivas começam a vigorar no início da semana.

OS NÚMEROS ATUAIS DA PANDEMIA