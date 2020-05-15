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O avanço da Covid-19

Coronavírus no ES: semana teve recorde de casos e mortes a cada 24h

O Estado encerra a semana com 6.198 casos confirmados e 260 óbitos pela Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mai 2020 às 20:17

Publicado em 15 de Maio de 2020 às 20:17

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Número de casos confirmados e óbitos pela Covid-19 bate recorde no Espírito Santo  durante a semana Crédito: Pixabay | Fernandozhiminaicela
Coronavírus: semana registra recorde de mortes e casos confirmados  a cada 24hs
Durante esta semana, o Espírito Santo registrou recordes de casos confirmados e  de mortes causadas pelo novo coronavírus. Foram os números mais altos de todo o acompanhamento da pandemia no Estado, considerando o intervalo de 24 horas entre cada divulgação feita pela Secretaria de Estado Saúde (Sesa).
No que diz respeito aos óbitos, foram três quebras consecutivas. A primeira na segunda-feira (11), com a confirmação de 15 vidas perdidas; seguida por mais 16 na terça-feira (12); e a alta para 21 novas mortes na quarta-feira (13). Antes desta semana, o recorde havia sido em 28 de abril, data na qual foram registrados 14 óbitos.
Quando se trata do número de casos confirmados, o recorde aconteceu nesta quinta-feira (15), com a divulgação de 412 novos diagnósticos positivos. Até então, o maior registro datava de 29 de abril, quando o Estado havia divulgado 374 novos pacientes infectados pelo coronavírus.
A Gazeta acionou a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) para saber se os recordes desta semana podem ter relação com os problemas enfrentados pelo Laboratório Central do Espírito Santo (Lacen-ES) para a realização dos exames, ou se são reflexos do avanço da doença em território capixaba, que mantém previsão de pico para este mês de maio. 

PREVISÃO DO PICO EM MAIO

O secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, ressaltou nesta sexta que o elevado número já era esperado. Os recordes relacionados à Covid-19 vão ao encontro da previsão de que o pico da doença aconteceria durante o mês de maio no Espírito Santo, feita ainda no início da pandemia. Em uma entrevista nesta segunda-feira (11),  ele já havia confirmado a projeção e adiantou que junho também deve ser de números altos.
Nésio Fernandes aponta, ainda, que a doença vai permanecer nesse ritmo de crescimento, não apenas na região metropolitana, mas por todo o Estado.
"A pandemia está em todos os municípios. De maneira muito intensa na Grande Vitória, mas está ganhando muita intensidade também no interior. Teremos mais semanas de crescimento continuado da curva porque o distanciamento social não está na taxa necessária que vai fazer o nível de transmissão da doença ficar abaixo de 1 para 1. Temos mais pacientes novos por dia do que antigos. O mapa do Espírito Santo, em pouco tempo, terá mais municípios com classificação de risco alto".
Hoje, estão nessa condição Cariacica, Fundão, Santa Teresa, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória. Presidente Kennedy também entrou na lista de municípios com risco alto de transmissão nesta sexta, e as medidas mais restritivas começam a vigorar no início da semana.

OS NÚMEROS ATUAIS DA PANDEMIA

Atualmente, o Espírito Santo já possui 6.198 casos confirmados, dos quais cerca de 30% afetam profissionais da saúde. De todos os infectados, 260 não resistiram à doença. Por isso, a taxa de letalidade gira em torno de 4,1%. Único dado positivo é que 2.503 pessoas são consideradas curadas no Estado.

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