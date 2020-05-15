Covid-19: ES volta a superar os 70% de ocupação dos leitos de UTI

No Hospital Jayme Santos Neves, a taxa de ocupação na UTI já ultrapassou os 80% Crédito: Vitor Jubini

Mesmo com a ampliação dos hospitais públicos e a compra de leitos para coronavírus na rede particular, o Espírito Santo voltou a superar os 70% de ocupação das vagas destinadas para pacientes com Covid-19 nas UTIs.

A atualização da secretaria de Estado da Saúde, feita nesta quinta-feira (14), aponta que esse indicador já é de 72,86%. Na Região Metropolitana, esse índice já se aproxima dos 80% e está em 78,57%.

De um total de 409 leitos de UTI destinados para coronavírus em todo o Estado, 298 estão ocupados. Na Região Metropolitana, são 231 leitos ocupados de 294 separados pelo Governo do Estado.

No final de abril, quando a rede hospitalar do Estado contava com apenas 169 leitos de tratamento intensivo para pacientes com coronavírus, a taxa de ocupação nas UTIs chegou a atingir 70,41%, mas caiu para uma margem de 60% após a ampliação nos hospitais públicos e a compra de vagas na rede particular.

O Governo do Estado lançou um plano para garantir atendimento a todos os pacientes graves infectados com o novo coronavírus no Espírito Santo. Com o programa intitulado Leito Para Todos , a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) passou a reservar leitos na rede hospitalar particular.