Covid-19: ES volta a superar os 70% de ocupação dos leitos de UTI

Mesmo com a ampliação dos hospitais públicos e a compra de leitos para coronavírus na rede particular, o Espírito Santo voltou a superar os 70% de ocupação das vagas destinadas para pacientes com Covid-19 nas UTIs.
A atualização da secretaria de Estado da Saúde, feita nesta quinta-feira (14), aponta que esse indicador já é de 72,86%. Na Região Metropolitana, esse índice já se aproxima dos 80% e está em 78,57%.
De um total de 409 leitos de UTI destinados para coronavírus em todo o Estado, 298 estão ocupados. Na Região Metropolitana, são 231 leitos ocupados de 294 separados pelo Governo do Estado.
No final de abril, quando a rede hospitalar do Estado contava com apenas 169 leitos de tratamento intensivo para pacientes com coronavírus, a taxa de ocupação nas UTIs chegou a atingir 70,41%, mas caiu para uma margem de 60% após a ampliação nos hospitais públicos e a compra de vagas na rede particular.
O Governo do Estado lançou um plano para garantir atendimento a todos os pacientes graves infectados com o novo coronavírus no Espírito Santo. Com o programa intitulado Leito Para Todos, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) passou a reservar leitos na rede hospitalar particular.
No entanto, o avanço rápido da doença continua pressionando os hospitais no Estado. A taxa de ocupação de leitos de UTI no Jayme Santos Neves, na Serra, o principal hospital de referência para coronavírus no Espírito Santo, alcançou o índice de 83% nessa quinta-feira (15).
O número de leitos ocupados é uma das variáveis usadas pela equipe do governador Renato Casagrande para definir se flexibiliza ou aperta as medidas de isolamento no Estado. No início do mês, o governador chegou a afirmar, por exemplo, que fecharia novamente o comércio se esse indicador geral chegasse a 80%.
O governo quer seguir com o plano Leito para Todos, ampliando as vagas para evitar um colapso nos hospitais. Com 409 leitos de UTI exclusivos para pacientes com Covid-19, o Espírito Santo quer ampliar esse número para mais de 600 até o fim deste mês de maio