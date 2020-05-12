Casagrande: se passar de 80% dos leitos ocupados, comércio volta a ser fechado

Embora tenha flexibilizado a abertura do comércio a partir desta segunda-feira (11), o Governo do Espírito Santo sinaliza que pode voltar atrás e determinar o fechamento das lojas caso a situação da pandemia de coronavírus se agrave.
Após 50 dias fechado por causa da pandemia de coronavírus, o comércio foi reaberto na Grande Vitória. O governo autorizou a reabertura em esquema de rodízio e com horário de funcionamento limitado, de 10 da manhã até as 16h da tarde, de segunda a sexta.
Em entrevista ao Jornal da CBN 2ª Edição, o governador Renato Casagrande (PSB) afirmou que esta será uma semana de avaliação e que pode rever a decisão se a taxa de ocupação dos leitos hospitalares chegar a 80%. O Estado tem 68,59% dos leitos de UTI para pacientes com Covid-19 ocupados. Já a taxa de ocupação dos leitos de enfermaria é de 48,83%
Casagrande - se passar de 80 por cento dos leitos ocupados comércio volta a ser fechado
"Estamos buscando uma maneira de conviver com a pandemia desde que o limitador seja o número de leitos. Dependendo do percentual de leitos ocupado, de novo a gente faz uma paralisação total se passar de um limite de 80%. Estamos buscando a responsabilidade de todos para que a gente alcance o isolamento social desejado", disse o socialista.
O governador voltou a dizer que quer dividir a responsabilidade do isolamento com todos.
"Enquanto nos preparamos para abertura de mais leitos de UTI no mês de maio, estamos fazendo um trabalho pedagógico com a população. Tem muita gente que defende o comércio fechado, mas não abre mão da praia no fim de semana, da viagem ao sítio", destacou.
COMO FUNCIONA O COMÉRCIO
O comércio, que estava fechado desde o dia 21 de março, foi dividido em dois grupos: nos dias ímpares podem abrir as lojas para produtos que não são de uso pessoal, eletrodomésticos, eletrônicos, celulares e móveis. Já nos dias pares, podem funcionar lojas dos chamados produtos do corpo humano, como confecções, moda, calçados, artigos esportivos e armarinho.
As lojas precisam seguir regras específicas, entre elas o uso de máscaras obrigatório para funcionários e clientes. Os comerciantes também devem limitar a entrada no estabelecimento na proporção de um cliente por cada dez metros quadrados de área de loja e controlar o distanciamento em filas.