Comerciantes confundem regras e abrem lojas em dia errado

Fila para entrar na lojas Marisa da Avenida Pricesa Isabel, em Vitória. Loja não poderia abrir nesta segunta-feira Crédito: Ricardo Medeiros

Ainda na sexta-feira, 8, o governador Renato Casagrande informou que a abertura começaria na segunda-feira, 11, com lojas voltadas para os produtos pessoais  como roupas, calçados e perfumaria. Porém, no sábado, 9, o decreto enviado pelo governo estadual dizia que a abertura seria com as lojas de produtos não pessoais  como eletroeletrônicos, informática e lojas de automóveis.

Já nesta segunda, pela manhã, o secretário de Estado de Governo, Tyago Hoffmann, em entrevista ao Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta, voltou a dizer que a abertura se daria pelas lojas voltadas para os produtos pessoais.

Assim, por volta às 10h, quando as lojas puderam ser abertas, foram vistos funcionando estabelecimentos que não deveriam abrir e fechadas alguns locais que tinham direito de atender.

Foi criado, mesmo um certo tumulto, mas acho muito oportuna essa reabertura. A partir de amanhã tudo estará normalizado e os atendimentos vão acontecer quase que normalmente, minimizou o presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Espírito Santo (Fecomércio), José Lino Sepulcri.

Durante a manhã, representantes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Polícia Civil, em parceria com as prefeituras da Grande Vitória, fiscalizaram as lojas que estavam abertas. As que estavam funcionando no dia errado receberam a orientação para atender o último cliente e fechar as portas.

"A nossa intenção é conscientizar e convencer as pessoas. Não estamos nas ruas para multar. Não seria de bom senso pegar uma loja aberta e mandar os clientes que estavam na fila irem embora e fazer o comerciante fechar a porta. Então orientamos que fizesse o atendimento de todos que já estavam na fila, fechasse e voltasse a abrir no dia seguinte normalmente", disse o tenente-coronel Scharlyston Martins de Paiva, do Corpo de Bombeiros. "A ideia não é punir, mas colaborar", acrescentou o tenente-coronel.

Neste primeiro dia de ação integrada, foram abordados cerca de 100 estabelecimentos em Vitória e Vila Velha. Segundo o Corpo de Bombeiros, muitos locais estavam cumprindo corretamente as normas. A principal irregularidade encontrada teve a ver, de fato, com lojas abertas no dia errado.

As pessoas estão usando máscara, não vimos problemas em relação à quantidade máxima de pessoas na loja. A maior irregularidade foi quanto à interpretação da norma do Estado, disse o coronel. Ainda assim, tanto no Centro de Vitória quanto em Campo Grande, Cariacica, lojas de calçados e vestuário permaneceram abertas ao longo do dia.



Em Jardim Camburi, na capital, as equipes também encontraram bares que estavam abertos. Os donos foram instruídos a fechar as portas.

Em nota enviada à TV Gazeta, a Secretaria de Estado de Governo informou que houve uma confusão com as datas de reabertura do comércio.

ESTADOS MAIS AFETADOS PELO CORONAVÍRUS LIDERAM PERDAS NO VAREJO E SERVIÇOS

Uma pesquisa feita pela Cielo apresentou que os Estados que mais foram afetados pelo coronavírus são também os que mais tiveram perdas no comércio varejista e nos serviços. A lista de queda no faturamento é liderada por Amazonas, São Paulo e Ceará, com redução nas vendas de 49%, 48% e 47%, respectivamente.

Segundo o levantamento feito pela Cielo, o faturamento nominal no Espírito Santo caiu 33%  sendo a 16ª maior queda. Entre as capitais, Vitória apresentou a 13ª maior retração, com 44% de redução. Os maiores impactos foram observados em São Paulo, Goiânia e Fortaleza.

VEJA AS REGRAS PARA FUNCIONAMENTO DAS LOJAS

De acordo com a Portaria nº 080-R, publicada em edição extra do Diário Oficial de sábado (9), as primeiras lojas a serem reabertas são as de produtos de consumo não pessoal  que só podem funcionar nos dias ímpares do calendário.

Tais lojas são as de eletrodomésticos e eletrônicos, materiais de construção, lojas de venda de peças automotivas, lojas de venda de veículos automotores, móveis, colchões, cama, mesa e banho, artigos de festas e decoração, artigos de informática, entre outras.

Já as lojas de produtos de consumo pessoal, como vestuário, calçados, cosméticos, perfumarias e similares somente podem funcionar nos dias pares do calendário. Ainda segundo o decreto, caso uma loja associe comercialização de produtos de consumo pessoal e não pessoal, ela deverá adotar um critério de predominância para o estabelecimento dos dias de funcionamento, se em dias ímpares ou pares.

As lojas só podem funcionar das 10h às 16h  fora desse horário o funcionamento será apenas por delivery ou drive thru e é obrigatório o uso de máscaras em todos os lugares  o não cumprimendo pode render multa de até R$ 5,2 mil.

Também é preciso limitar a entrada de clientes a proporção de um cliente por cada 10m² de área de loja. Em caso de filas para a entrada nas lojas ou nos caixas o comerciante deverá utilizar faixas ou marcações para limitar a distância mínima de 1,5m entre clientes.

Restaurantes podem efetuar o atendimento presencial de segunda à sexta-feira das 10h às 16h, não podendo funcionar aos fins de semana.

Continuam permitidas a abertura de farmácias, comércio atacadista, distribuidoras de gás e água, supermercados, hortifrútis, padarias, lojas de cuidados de animais, e oficinas de automóveis e bicicletas

Shoppings continuarão fechados por atraírem um fluxo intenso de pessoas. As vendas no modelo drive thru estão mantidas.