Fecomércio diz que abertura parcial das lojas é o 1º passo para retomada

Comerciantes vão poder reabrir as portas em 72 cidades do ES a partir de segunda Crédito: Vitor Jubini | Arquivo

Neste sábado (18), Casagrande anunciou que a partir de segunda (20) o comércio poderá funcionar, com algumas restrições, em 72 municípios capixabas consideradas com risco baixo ou moderado de coronavírus, de acordo com incidência de casos.

As exceções são Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Viana e Alfredo Chaves, cidades que concentram a maior parte dos diagnósticos de Covid-19. Nessas cidades, seguem as proibições vigentes, podendo abrir apenas o comércio essencial.

A decisão, que havia sido comunicada previamente a Fecomércio, simbolizou um avanço na visão da federação. Para Sepulcri, a metologia adotada pelo governo para fazer a classificação "é boa e respeitada" pelo setor.

"O governo entendeu ao meu ver com muita assertividade essa questão dos municípios com baixo índice. Os empresários entendem que esses são os primeiros passos para a retomada da economia" José Lino Sepulcri - Presidente da Fecomércio-ES

Sobre a situação da Grande Vitória e de Alfredo Chaves, ele disse que os empresários compreendem a gravidade do problema. ""A Grande Vitória representa o maior bolo do consumo, mas compreendemos a situação e que o governo precisou manter [a proibição]. Esperamos que tenhamos logo números melhores para que seja possível abrir".

As restrições como limitação de entrada de acordo com o espaço e adoção de divisão de turno para trabalhadores foram sugestões da própria Fecomércio ao governo, segundo José Lino. Essas são algumas das exigências que os estabelecimentos terão que cumprir nas cidades onde podem abrir.