ES supera mil casos de coronavírus; mortes chegam a 30 no Estado

Coronavírus - Covid19 Crédito: Visuals3D/Pixabay

Neste sábado, o número de mortes chega a 30. O Estado também registra casos de transmissão comunitária da doença, ou seja, quando não há como identificar a origem da contaminação.

De acordo com o governador Renato Casagrande, em hospitais públicos e privados, são 70 pessoas internadas em UTIs e enfermaria, 43. São 36 nos hospitais públicos e filantrópicos, outros 34 no setor privado. "Temos hoje, no público, 171 leitos de UTI", disse.

O painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde, contabiliza neste sábado (18), 188 pessoas curadas. Na última quarta-feira (15), o número de curados chamou a atenção . Naquela data, eram 462 pacientes recuperados da Covid-19, 376 pessoas a mais que o dado informado no boletim do dia anterior (14), quando havia 86 curados.

A justificativa do governo era uma mudança no processo de notificações que passaram a ser realizadas pelo Sistema de Informação em Saúde e-SUS. Os dados são repassados pelos municípios e ficam concentrados na ferramenta Painel Covid-19, dentro do portal do coronavírus, criado pelo Governo do Estado para reunir todos os dados relacionados à doença em solo capixaba.

COMO PREVENIR

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias.