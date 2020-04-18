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Covid-19

ES supera mil casos de coronavírus; mortes chegam a 30 no Estado

Informações foram divulgadas pelo governador Renato Casagrande
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 abr 2020 às 17:08

Publicado em 18 de Abril de 2020 às 17:08

Coronavírus - Covid19
Coronavírus - Covid19 Crédito: Visuals3D/Pixabay
Espírito Santo acumula 1.099 casos confirmados do novo Coronavírus (Covid-19) até a tarde deste sábado (18), segundo o governador Renato Casagrande. A última atualização do Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) mostrava  952 casos no Estado
Neste sábado, o número de mortes chega a 30. O Estado também registra casos de transmissão comunitária da doença, ou seja, quando não há como identificar a origem da contaminação.
De acordo com o governador Renato Casagrande, em hospitais públicos e privados, são 70 pessoas internadas em UTIs e enfermaria, 43. São 36 nos hospitais públicos e filantrópicos, outros 34 no setor privado. "Temos hoje, no público, 171 leitos de UTI", disse.
O painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde, contabiliza neste sábado (18), 188 pessoas curadas. Na última quarta-feira (15), o número de curados chamou a atenção. Naquela data, eram 462 pacientes recuperados da Covid-19, 376 pessoas a mais que o dado informado no boletim do dia anterior (14), quando havia 86 curados.
A justificativa do governo era uma mudança no processo de notificações que passaram a ser realizadas pelo Sistema de Informação em Saúde e-SUS. Os dados são repassados pelos municípios e ficam concentrados na ferramenta Painel Covid-19, dentro do portal do coronavírus, criado pelo Governo do Estado para reunir todos os dados relacionados à doença em solo capixaba.

COMO PREVENIR

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias.
  • Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
  • Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
  • Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
  • Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
  • Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
  • Não compartilhar objetos de uso pessoal;
  • Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.

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