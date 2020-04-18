Falha aumenta número de curados por coronavírus no Espírito Santo

A quantidade de pessoas curadas pelo novo coronavírus no Espírito Santo, divulgada pela Secretaria de Estado da Saúde na última quarta-feira (15), chamou a atenção. Eram 462 pacientes recuperados da Covid-19, 376 pessoas a mais que o dado informado no boletim do dia anterior (14), quando havia 86 curados.
A justificativa do governo era uma mudança no processo de notificações que passaram a ser realizadas pelo Sistema de Informação em Saúde e-SUS. Os dados são repassados pelos municípios e ficam concentrados na ferramenta Painel Covid-19, dentro do portal do coronavírus, criado pelo Governo do Estado para reunir todos os dados relacionados à doença em solo capixaba.
Nesta sexta-feira (17), embora o número de 505 curados apareça em evidência no topo do portal, mesmo para quem não acessa a ferramenta, para observar o número real de vítimas que superaram os sintomas é necessário fazer uma filtragem nos dados, selecionando "Casos confirmados" e o número de curados no Estado cai para 178.
Apesar disso, o portal não traz orientação alguma de que é preciso seguir esse caminho para a obtenção da informação de forma correta.
O subsecretário estadual de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, reconhece a diferença nos números e explica que, quando o painel foi criado, houve uma parametrização do sistema que, entre outras informações, possibilita atualizações automáticas. Todo caso de paciente com síndrome gripal (febre e sintomas respiratórios) precisa ser notificado pelas vigilâncias municipais e, após 14 dias (período de incubação da doença), esse paciente é classificado automaticamente como curado, ainda que no decorrer dessas duas semanas o diagnóstico seja diferente de Covid-19.
Em função disso, o número de 505 curados é composto por 03 pacientes classificados como possíveis casos de coronavírus, 19 de casos suspeitos, 305 de pessoas com alguma síndrome gripal e que tiveram a Covid-19 descartada, além dos 178 que realmente tiveram resultado positivo para a doença.
Questionado se o dado não estava incorreto, uma vez que as pessoas não estavam com o coronavírus e, portanto, não poderiam ser consideradas curadas especificamente de Covid-19, Reblin disse que a situação deverá ser avaliada no final de semana. O subsecretário também foi perguntado se, neste caso, o número de curados passaria a ser bem menor, e ele afirmou que nos próximos dias deverá haver uma resposta para a situação.
Os dados são inseridos pelos municípios; a base do sistema é totalmente municipal. Vamos fazer um regime de mutirão para realizar os ajustes que são necessários, verificar eventuais diferenças. Vamos fazer avaliação e, na semana que vem, teremos um aperfeiçoamento do painel, destacou.
O governador Renato Casagrande também admitiu que há incongruências nos números e que o painel precisa e vai ser aperfeiçoado. "Eu sei que existem essas incongruências de alguns dados no painel. Dados são lançados pelos municípios. Quando era na planilha, no papel, demorávamos para corrigir essas incoerências. Esses dados serão corrigidos, municípios precisam aperfeiçoar o lançamento. Sobre a questão dos casos curados, não sei explicar nesse momento", afirmou.
PAINEL COVID-19
O Painel Covid-19 é um sistema público de atualização diária sobre a situação da doença no Espírito Santo. Ele foi lançado, junto com o portal coronavirus.es.gov.br, na última quarta-feira (15) e já no primeiro dia apontou um aumento significativo no número de casos confirmados no Estado, que saltou de 557 para 754 confirmações. Na última atualização, feita no final da tarde desta sexta-feira (17) o número de infectados pela Covid-19 no Espírito Santo já chegava a marca de 952 casos, com 28 mortes.