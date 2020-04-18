Falha aumenta número de curados por coronavírus no Espírito Santo

Falha no painel que concentra os dados do coronavírus aumentou o número de pessoas curadas pela doença no Estado. Crédito: Visuals3D/Pixabay

A justificativa do governo era uma mudança no processo de notificações que passaram a ser realizadas pelo Sistema de Informação em Saúde e-SUS. Os dados são repassados pelos municípios e ficam concentrados na ferramenta Painel Covid-19 , dentro do portal do coronavírus, criado pelo Governo do Estado para reunir todos os dados relacionados à doença em solo capixaba.

Número de casos confirmados, de óbitos e pacientes recuperados informado pelo Governo do Estado nesta sexta-feira (17). Crédito: Reprodução

Nesta sexta-feira (17), embora o número de 505 curados apareça em evidência no topo do portal, mesmo para quem não acessa a ferramenta, para observar o número real de vítimas que superaram os sintomas é necessário fazer uma filtragem nos dados, selecionando "Casos confirmados" e o número de curados no Estado cai para 178.

Número de curados do coronavírus no ES nesta sexta-feira (17) com filtro aplicado de casos confirmados. Crédito: Reprodução Painel Covid-19

Apesar disso, o portal não traz orientação alguma de que é preciso seguir esse caminho para a obtenção da informação de forma correta.

O subsecretário estadual de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, reconhece a diferença nos números e explica que, quando o painel foi criado, houve uma parametrização do sistema que, entre outras informações, possibilita atualizações automáticas. Todo caso de paciente com síndrome gripal (febre e sintomas respiratórios) precisa ser notificado pelas vigilâncias municipais e, após 14 dias (período de incubação da doença), esse paciente é classificado automaticamente como curado, ainda que no decorrer dessas duas semanas o diagnóstico seja diferente de Covid-19.

Em função disso, o número de 505 curados é composto por 03 pacientes classificados como possíveis casos de coronavírus, 19 de casos suspeitos, 305 de pessoas com alguma síndrome gripal e que tiveram a Covid-19 descartada, além dos 178 que realmente tiveram resultado positivo para a doença.

Questionado se o dado não estava incorreto, uma vez que as pessoas não estavam com o coronavírus e, portanto, não poderiam ser consideradas curadas especificamente de Covid-19, Reblin disse que a situação deverá ser avaliada no final de semana. O subsecretário também foi perguntado se, neste caso, o número de curados passaria a ser bem menor, e ele afirmou que nos próximos dias deverá haver uma resposta para a situação.

Os dados são inseridos pelos municípios; a base do sistema é totalmente municipal. Vamos fazer um regime de mutirão para realizar os ajustes que são necessários, verificar eventuais diferenças. Vamos fazer avaliação e, na semana que vem, teremos um aperfeiçoamento do painel, destacou.

O governador Renato Casagrande também admitiu que há incongruências nos números e que o painel precisa e vai ser aperfeiçoado. "Eu sei que existem essas incongruências de alguns dados no painel. Dados são lançados pelos municípios. Quando era na planilha, no papel, demorávamos para corrigir essas incoerências. Esses dados serão corrigidos, municípios precisam aperfeiçoar o lançamento. Sobre a questão dos casos curados, não sei explicar nesse momento", afirmou.

PAINEL COVID-19