Coronavírus no ES: sobe para 28 o número de mortes no Estado

Covid-19 Crédito: Miguel Á. Padriñán/ Pexels

952 confirmados do 28 mortes até a tarde desta sexta-feira (17), segundo o Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). O número de mortes era 25 até a última quinta-feira (16). O Espírito Santo temconfirmados do novo Coronavírus (Covid-19) mortes até a tarde desta sexta-feira (17), segundo o Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). O número de mortes era 25 até a última quinta-feira (16).

De acordo com a Sesa, as mortes registradas são de um homem de 76 anos, morador de Serra, que estava internado no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves; de um homem de 71 anos, morador de Vila Velha; e um homem de 88 anos, morador de Vitória. Ambos estavam internados em hospitais filantrópicos da Grande Vitória

Dos casos confirmados nessa sexta-feira (17), 116 estão internados. Desses, 69 encontram-se internados em hospitais privados, sendo 34 em Unidades de Terapia Intensiva (UTI). E 47 pacientes internados nos hospitais estaduais de referência à Covid-19, desses 36 estão na UTI.

O Estado também registra casos de transmissão comunitária da doença, ou seja, quando não há como identificar a origem da contaminação.

COMO PREVENIR

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias.