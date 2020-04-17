Coronavírus: PM interrompe festa de aniversário em marina de Vitória

Polícia Militar e Guarda Municipal receberam denúncia de festa em marina de Vitória Crédito: Reprodução

Polícia Militar interrompeu, na noite desta quinta-feira (16), uma festa de aniversário que acontecia em uma marina localizada no bairro Santa Luíza, em Vitória . A informação sobre a festa chegou à PM através de denúncia anônima e os policiais seguiram para o local, já que eventos estão proibidos no Espírito Santo por causa da pandemia de coronavírus

Mesmo com o avanço da Covid-19 e a proibição de festas no Espírito Santo, vizinhos do espaço relataram que pelo menos 50 pessoas estavam no local e que havia aglomeração na comemoração.

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"Estamos revoltados porque ficamos em casa para preservar a saúde e fazem uma festa dessa, com aglomeração e som alto. E não foi a primeira que aconteceu desde o decreto. Moramos em uma rua com muitos idosos, muitas pessoas que fazem parte do grupo de risco", reclamou um morador, que não quis ser identificado.

Acionada através de uma denúncia anônima, a Polícia Militar foi ao local para encerrar a festa. A Guarda Municipal de Vitória também acompanhou a ação. Imagens enviadas por moradores mostram as viaturas chegando na rua da marina.

Em nota, a Polícia Militar disse que foi acionada para averiguar a denúncia de uma festa clandestina no bairro Santa Luíza, em Vitória. No local, segundo a PM, não havia som alto ou qualquer barulho. Os policiais bateram na porta e um homem, que se identificou como o proprietário do estabelecimento, disse que estava acontecendo um aniversário no espaço.

Os PMs conversaram com o dono do local sobre o decreto que proíbe a aglomeração de pessoas e foi decidido em comum acordo que todos os convidados se retirariam. Militares e guardas municipais aguardaram até que todos saíssem. Ninguém foi detido na ocorrência.

OUTRO LADO

Questionado pela reportagem, o proprietário da marina, Fabrício Benjamin, alegou que o evento era uma festa "particular" para comemorar o aniversário de um amigo e "não aberta ao público". Ele afirmou que não sabia que eventos do tipo estavam incluídos no decreto que proíbe aglomerações. Benjamin também garantiu que o número de convidados era menor que o citado pelos moradores do bairro. "Apenas 20 pessoas estavam na festa em um espaço que tem uma estrutura para receber 140", argumentou o proprietário da marina, que garantiu, no entanto, que não fará outras festas no local enquanto o governo do Estado não mudar as orientações.

PANORAMA EM VITÓRIA