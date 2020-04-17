Cemitério de Santo Antônio, em Vitória: prefeitura estabeleceu regras para funerais durante a pandemia Crédito: Geraldo Campos Jr

Para reduzir os riscos de contágio do novo coronavírus em velórios e enterros, a Prefeitura de Vitória criou regras para os funerais durante a pandemia da Covid-19 . As medidas  voltadas para os prestadores de serviço funerário  constam em instrução normativa publicada no Diário Oficial do Município desta sexta-feira (17).

Your browser does not support the audio element. Por coronavírus, velórios terão que durar no máximo 2 horas em Vitória

Entre as regras, a Prefeitura de Vitória determinou que os velórios na Capital não podem durar mais que duas horas. O acesso à sala de velório deverá ser limitado a no máximo 10 pessoas, sendo admitido o revezamento e não podendo ter aglomeração para realização de fila. Dentro do espaço, precisa ser garantida a distância mínima de 2 metros entre as pessoas.

A Prefeitura orienta ainda que o caixão fique fechado durante o funeral, para evitar contato físico com o corpo. Nos casos de suspeita ou confirmação de Covid-19, essa regra é obrigatória e o caixão deverá ser lacrado e mantido fechado durante a cerimônia.

A instrução normativa é assinada pela secretária municipal de Saúde, Cátia Lisboa, e a gerente de Vigilância em Saúde de Vitória, Arlete Frank Dutra. Ela determina ainda que o enterro deve ocorrer, se possível, no mesmo dia da morte e recomenda que pessoas com sintomas de doenças respiratórias e do grupo de risco para a Covid-19, como idosos, não participem das cerimônias.