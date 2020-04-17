Mandetta, um ministro demitido por ter feito o que era certo

O que será do país com Nelson Teich à frente da Saúde? Até aqui, é possível apenas fazer leituras criteriosas de seu discurso ao aceitar o cargo e de seus posicionamentos públicos anteriores. Ao afirmar que Saúde e Economia não competem na crise, mas são complementares, dá um norte positivo sobre suas intenções, até o ponto em que afirma ter um "alinhamento completo" com Bolsonaro. É uma fala que faz parte do protocolo em qualquer governo, não faria nem sentido ser diferente, se fosse essa uma gestão que atuasse dentro dos parâmetros da normalidade, em sintonia. Contudo, acaba criando expectativas de futuras tensões, quando se sabe que o novo ministro faz a defesa do isolamento mais agressivo, diferentemente do presidente.