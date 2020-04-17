Maia e Alcolumbre em nota: saída de Mandetta não é positiva e será sentida

Luiz Henrique Mandetta foi demitido do Ministério da Saúde em meio à pandemia do novo coronavírus Crédito: Isac Nóbrega/PR

"O trabalho responsável e dedicado do ministro foi irreparável. A sua saída, para o país como um todo, nesse grave momento, certamente não é positiva e será sentida por todos nós", diz a nota.

"A maioria das brasileiras e dos brasileiros espera que o presidente Jair Bolsonaro não tenha demitido Mandetta com o intuito de insistir numa postura que prejudica a necessidade do distanciamento social e estimula um falso conflito entre saúde e economia."