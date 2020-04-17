Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Maia e Alcolumbre em nota: saída de Mandetta não é positiva e será sentida
Ministério da Saúde

Maia e Alcolumbre em nota: saída de Mandetta não é positiva e será sentida

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira (16) que a demissão Mandetta foi um 'divórcio consensual'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 abr 2020 às 21:21

Publicado em 16 de Abril de 2020 às 21:21

Os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), assinaram uma nota conjunta manifestando temor com a saída de Luiz Henrique Mandetta do Ministério da Saúde. Os parlamentares fizeram um apelo para que o novo ministro, Nelson Teich, mantenha uma ação com base técnica no combate ao novo coronavírus.
Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta
Luiz Henrique Mandetta foi demitido do Ministério da Saúde em meio à pandemia do novo coronavírus Crédito: Isac Nóbrega/PR
"O trabalho responsável e dedicado do ministro foi irreparável. A sua saída, para o país como um todo, nesse grave momento, certamente não é positiva e será sentida por todos nós", diz a nota.
"A maioria das brasileiras e dos brasileiros espera que o presidente Jair Bolsonaro não tenha demitido Mandetta com o intuito de insistir numa postura que prejudica a necessidade do distanciamento social e estimula um falso conflito entre saúde e economia."
O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira (16) que a demissão Mandetta foi um "divórcio consensual". Na nota, Maia e Alcolumbre manifestam expectativa de que Teich dê continuidade ao bom trabalho que vinha sendo desempenhado pelo Ministério da Saúde. "A vida e a saúde dos brasileiros devem ser sempre nossa maior prioridade."

Veja Também

Bolsonaro avalia enviar ao Congresso projeto para flexibilizar isolamento

Novo ministro da Saúde falou em escolher entre tratar idosos ou adolescentes

Mandetta foi de 'grande exemplo' a 'traidor' para a direita no Twitter

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Sym ADXTG 150 inaugura conceito crossover entre as scooters
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 16/04/2026 
Imagem BBC Brasil
Por que rixa pública de Trump com papa está tirando apoio valioso do presidente americano

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados