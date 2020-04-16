Bolsa fecha em baixa de 1,29%, no dia da substituição de Mandetta

Movimentação Bolsa de Valores, índice BOVESPA na Bolsa de Valores de São Paulo, mercado, ações, negócios Crédito: Bruno Rocha/Agência O Globo/ Arquivo AG

O Ibovespa chegou a acentuar perdas no meio da tarde, refletindo piora no desempenho das ações de bancos, entre as blue chips do índice, após críticas do secretário do Tesouro, Mansueto Almeida, de que a liquidez provida por iniciativa do governo não estaria chegando à ponta do crédito. Afinal moderada perto do encerramento do dia, após a confirmação de troca no comando da saúde, a deterioração na B3 ocorria em momento no qual S&P 500 e Nasdaq mudavam de sinal e passavam a subir, ainda que levemente, assim como o petróleo Brent, aos quais a Bolsa tem se mantido correlacionada em boa parte das sessões.

Ao fim, a confirmação da saída do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e sua substituição por um oncologista, Nelson Teich, que já mostrou compromisso público com a manutenção do distanciamento social como melhor estratégia para lidar com a disseminação do novo coronavírus quando não se dispõe de vacinação em massa, contribuiu para que o Ibovespa limitasse perdas em direção ao fim da sessão. No encerramento, contudo, voltava a mostrar queda acima de 1%, quando o novo ministro era apresentado pelo presidente Jair Bolsonaro.

Na saída de Mandetta, parece ter se evitado o cenário extremo, de substituição de um defensor aberto do distanciamento social, combatido por Bolsonaro, por um "negacionista" alinhado ao presidente, como o também médico, ex-ministro e deputado federal, Osmar Terra. Poucos minutos antes do ajuste de fechamento, no entanto, o presidente apresentava Teich, reiterando a defesa de reabertura da economia. "Estávamos voando no final do último trimestre", disse Bolsonaro. "Conversei com Dr. Nelson para gradativamente abrir o emprego no Brasil", observou o presidente por volta das 17h15. "Nos preocupamos para que essa volta à normalidade chegue o mais breve possível."

Nesta quinta-feira, o índice encerrou em baixa de 1,29%, aos 77 811,85 pontos, fora mas não tão distante da mínima da sessão, a 77.452,36 pontos - na máxima, foi hoje aos 80.167,22 pontos. O giro financeiro totalizou R$ 21,0 bilhões. Com a perda de hoje, a segunda consecutiva após duas altas em sequência, o índice limita os ganhos da semana a 0,17% e sustenta avanço de 6,56% no mês, enquanto no ano cede agora 32,72%.

Na ponta negativa do Ibovespa, Ecorodovias caiu hoje 5,33%, BR Distribuidora, 4,93%, e Gol, 4,23%. Destaque também para perda de 4,03% em Petrobras PN, com a ON em baixa de 2,95% no fechamento da sessão. Vale ON encerrou o dia em terreno negativo (-1,00%), assim como as ações de grandes bancos, com destaque para a unit do Santander (-3,86%), que no dia anterior já havia cedido 4,10%, entre as maiores baixas do Ibovespa ontem.

Os sinais de que a pandemia fez grandes estragos à economia mundial continuam a chegar, como os novos indicadores de atividade e de pedidos de auxílio-desemprego nos EUA, divulgados hoje, na véspera do aguardado anúncio do PIB da China no primeiro trimestre, provavelmente em contração. "Houve um dado interessante, hoje, na leitura do auxílio-desemprego, com relação aos pedidos continuados", pagos a trabalhadores desempregados há mais de uma semana, observa Rafael Bevilacqua, estrategista-chefe da Levante. "Existe uma grande destruição de empregos, mas há também uma recuperação rápida nos EUA, a considerar a variação sobre os pedidos continuados", acrescenta.

"Aqui, a piora que ocorria no meio da tarde pode ter relação com certa cautela antes do pronunciamento do Trump (sobre a reabertura ou não da economia) e também da divulgação do PIB da China, marcados para depois do fechamento de hoje", diz Bevilacqua. "Abril de fato trouxe menos volatilidade do que a observada nos dois meses anteriores. Saímos dos 60 mil para os 80 mil, com alguma dificuldade para se sustentar acima desta última linha. Apesar da melhora, o Ibovespa ainda apanha no ano se comparado a outros índices, como os de Índia, Rússia e mesmo Itália", acrescenta o estrategista.

Muito da debacle econômica decorrente da Covid-19 parece ter se embutido nos preços, seja nas ações, seja em commodities com demanda enfraquecida pela crise, como o petróleo, o que se reflete em uma volatilidade bem mais contida em abril do que nos dois meses anteriores. Assim, desde o último dia 7, o Ibovespa tem se mantido, nos fechamentos, na faixa relativamente estreita de 76,3 mil a 79,9 mil pontos, tendo chegado a romper a linha dos 80 mil no intradia, como hoje, quando foi aos 80.167,22 pontos na máxima da sessão.

"A acomodação do Ibovespa meio que acompanha a das bolsas americanas: aquele cenário de 'desgraça' passou", diz Luiz Roberto Monteiro, operador da mesa institucional da Renascença. Por outro lado, há dificuldade para o Ibovespa se sustentar acima dos 80 mil pontos na falta de catalisadores, aqui como no exterior, que deem impulso maior aos preços.