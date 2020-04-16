Após demissão de Mandetta, Bolsonaro é alvo de panelaço no ES

O anúncio da demissão de Luiz Henrique Mandetta do Ministério da Saúde gerou protestos por parte da população do Espírito Santo. Durante pronunciamento nesta quinta-feira (16) foram ouvidos panelaços em diversos bairros da Grande Vitória.
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Em outras cidades brasileiras também houve panelaço.
O oncologista Nelson Luiz Sperle Teich substituirá Mandetta como ministro da Saúde. A decisão foi tomada em reunião entre Bolsonaro e outros ministros do governo pela manhã e anunciada durante o pronunciamento do presidente, nesta tarde.
VITÓRIA
Na Capital, as manifestações foram registradas nos bairros Barro Vermelho, Jardim da Penha, Bento Ferreira e Jardim Camburi, além do Centro de Vitória.
VILA VELHA
Em Vila Velha, o panelaço foi registrado no bairro Itapoã.