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Após demissão de Mandetta, Bolsonaro é alvo de panelaço no ES

Manifestações contra o presidente ocorreram após anúncio da demissão de Luiz Henrique Mandetta, que estava à frente do Ministério da Saúde
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 abr 2020 às 17:50

Publicado em 16 de Abril de 2020 às 17:50

Panelaço foi registrado na tarde desta quinta-feira durante pronunciamento de Bolsonaro
Em pronunciamento, Jair Bolsonaro anunciou demissão de Luiz Henrique Mandetta Crédito: Reprodução
O anúncio da demissão de Luiz Henrique Mandetta do Ministério da Saúde gerou protestos por parte da população do Espírito Santo. Durante pronunciamento nesta quinta-feira (16) foram ouvidos panelaços em diversos bairros da Grande Vitória.
Veja vídeos abaixo
Em outras cidades brasileiras também houve panelaço.
O oncologista Nelson Luiz Sperle Teich substituirá Mandetta como ministro da Saúde. A decisão foi tomada em reunião entre Bolsonaro e outros ministros do governo pela manhã e anunciada durante o pronunciamento do presidente, nesta tarde.

VITÓRIA

Na Capital, as manifestações foram registradas nos bairros Barro Vermelho, Jardim da Penha, Bento Ferreira e Jardim Camburi, além do Centro de Vitória.

VILA VELHA

Em Vila Velha, o panelaço foi registrado no bairro Itapoã.

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