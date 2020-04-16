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Durante a pandemia

Demissão de Mandetta provoca panelaços contra Bolsonaro

Mandetta foi demitido pelo presidente Jair Bolsonaro, após um longo processo de embate entre eles diante das ações de combate ao novo coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 abr 2020 às 17:15

Publicado em 16 de Abril de 2020 às 17:15

Ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta
Luiz Henrique Mandetta foi demitido nesta quinta-feira (16) Crédito: Jose Dias/PR
A demissão de Luiz Henrique Mandetta do Ministério da Saúde provocou panelaços nesta quinta-feira (16) em diferentes pontos do país.
Em São Paulo, houve protestos na área central da cidade, nos bairros da Bela Vista, Consolação, Jardins e Santa Cecília. Em Pinheiros (zona oeste), moradores também fizeram panelaços.
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Em Laranjeiras, bairro da zona sul do Rio de Janeiro, também houve manifestações contra a demissão.
Mandetta foi demitido pelo presidente Jair Bolsonaro, após um longo processo de embate entre eles diante das ações de combate ao novo coronavírus.

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Mandetta é demitido do Ministério da Saúde do governo Bolsonaro

O presidente convidou o oncologista Nelson Teich para assumir o lugar de Mandetta.
Mandetta confirmou sua demissão por meio de sua conta no Twitter.
"Acabo de ouvir do presidente Jair Bolsonaro o aviso da minha demissão do Ministério da Saúde. Quero agradecer a oportunidade que me foi dada, de ser gerente do nosso SUS, de pôr de pé o projeto de melhoria da saúde dos brasileiros e de planejar o enfrentamento da pandemia do coronavírus, o grande desafio que o nosso sistema de saúde está por enfrentar", escreveu.
"Agradeço a toda a equipe que esteve comigo no MS e desejo êxito ao meu sucessor no cargo de ministro da Saúde. Rogo a Deus e a Nossa Senhora Aparecida que abençoem muito o nosso país", completou.

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