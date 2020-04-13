Coronavírus: Vitória está entre as 12 capitais em situação de emergência

Também acima do índice nacional, mas sem superá-lo em mais de 50%, estão as seis capitais classificadas em cenário de "atenção": Curitiba (156), Natal (154), Rio Branco (147), Belo Horizonte (141), Salvador (126) e Belém (113). As demais - Cuiabá, João Pessoa, Goiânia, Campo Grande, Aracaju, Palmas, Porto Velho e Maceió - têm taxa menor que a nacional.

Se considerado o número de mortes pelo novo coronavírus, diante da população local, cinco Estados estão acima da média nacional (de seis óbitos para cada 1 milhão de habitantes): Amazonas, São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco e Ceará. Atualmente, o Espírito Santo aparece com um índice de três óbitos para cada 1 milhão de habitantes.