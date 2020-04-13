Coronavírus: Vitória está entre as 12 capitais em situação de emergência

A cidade de Vitória está entre as 12 capitais estaduais do Brasil que estão em situação de "emergência" por causa da quantidade de pessoas diagnosticadas com o novo coronavírus. O município capixaba apresenta 279 casos confirmados da doença para cada 1 milhão de habitantes - média que supera em mais de 50% a taxa nacional, de 111 diagnósticos para tal população.
Ao todo, são 12 capitais enquadradas nessa mesma categoria, de acordo com os dados divulgados nesta segunda-feita (13) pelo Ministério da Saúde. São elas: Fortaleza, São Paulo, Manaus, Macapá, Florianópolis, Recife, São Luiz, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Brasília e Boa Vista.
Também acima do índice nacional, mas sem superá-lo em mais de 50%, estão as seis capitais classificadas em cenário de "atenção": Curitiba (156), Natal (154), Rio Branco (147), Belo Horizonte (141), Salvador (126) e Belém (113). As demais - Cuiabá, João Pessoa, Goiânia, Campo Grande, Aracaju, Palmas, Porto Velho e Maceió - têm taxa menor que a nacional.
ÍNDICE DE MORTALIDADE
Se considerado o número de mortes pelo novo coronavírus, diante da população local, cinco Estados estão acima da média nacional (de seis óbitos para cada 1 milhão de habitantes): Amazonas, São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco e Ceará. Atualmente, o Espírito Santo aparece com um índice de três óbitos para cada 1 milhão de habitantes.