Covid-19: contaminação em Vitória, Vila Velha e Serra preocupa governo

Vitória tem a maior taxa de contaminação do Estado, seguida por Vila Velha e Serra Crédito: Luciney Araújo/TV Gazeta

De acordo com o governador Renato Casagrande, as taxas do novo coronavírus nestes locais são altas e preocupam, principalmente porque já alcançam bairros populares. Ele destacou que é preciso uma atenção maior em toda a região metropolitana.

"Em Vitória, Vila Velha e Serra os casos têm crescido em grande número, alcançando os bairros populares. A gente tem uma preocupação também com Cariacica, Viana e Guarapari, porque temos aqui uma mancha urbana que está toda interligada, interconectada, que exige um cuidado ainda maior" Renato Casagrande - Governador

O índice, contudo, aumentou nesta quarta-feira (08), com o registro de 12 novos casos na Capital. Vitória apresenta, atualmente, 21,2 casos de coronavírus por 100 mil habitantes. O cálculo é baseado na estimativa do IBGE de população na cidade em 2019.

A incidência do vírus também é significativa em Vila Velha. De acordo com o boletim divulgado pela Secretaria de Saúde, o município apresenta o maior número absoluto de casos no Espírito Santo (82). Porém, a incidência é menor que na capital, quando se considera a população. São 16,6 casos registrados a cada 100 mil habitantes.

Já na Serra, a incidência é de 11,01. Os três municípios possuem taxas de contaminação maiores que do Estado, que atualmente é de 6,79 a cada 100 mil habitantes.

"Os dados nos bairros destes municípios vão mostrando a necessidade de sermos cada vez mais restritos no nosso contato físico. As pessoas precisam ter muita cautela, elas podem ser contaminadas pelo vírus com muita facilidade. Nós já estamos preparando hospitais, mantendo decretos que restringem atividades, mas ainda temos alguns locais que são problemáticos na concentração, como transporte urbano, feiras livres, supermercados. Pedimos que as pessoas colaborem e se sensibilizem com a realidade que estamos vivendo", apelou Casagrande.

O subsecretário estadual de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, reforça a necessidade de isolamento social na Grande Vitória. De acordo com ele, como a região concentra a maioria dos casos no Estado, é preciso que as restrições sejam cumpridas, mais do que em qualquer outro lugar.