Hucam começa a fazer consultas médicas à distância no ES

Hucam Crédito: Guilherme Ferrari/Arquivo A Gazeta

As teleconsultas, em que médico e paciente se comunicam usando câmera e microfone, estão autorizadas pelo Conselho Federal de Medicina em caráter excepcional, por conta da pandemia.

COMO FUNCIONA

Primeiro, a equipe do ambulatório seleciona os pacientes e verifica se há interesse em realizar teleconsulta. Essa modalidade é oferecida para consultas de acompanhamento das especialidades de Geriatria, Infectologia, Ginecologia, Dermatologia e Psiquiatria.

Depois, o paciente acessa a rede com o próprio celular e se conecta com o computador do médico, que está no hospital. Casos que precisam de análise presencial com urgência seguem com atendimentos presenciais no hospital, que confirma individualmente a consulta.

O médico tem autonomia e independência para determinar quais pacientes podem ser atendidos usando esta metodologia e tal decisão deve basear-se apenas no benefício e segurança de seus clientes.

SERVIÇO EVITA AGLOMERAÇÕES

De acordo com o Hucam, esse serviço evita a circulação desnecessária durante o distanciamento social, principalmente de pacientes com outras comorbidades e no grupo de risco para a Covid-19.

Além disso, protege os médicos que estão na faixa de idade de população de risco, evita aglomerações em salas de espera e mantém maior número de profissionais experientes em atividade.