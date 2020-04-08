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Isolamento social

Hucam começa a fazer consultas médicas à distância no ES

Consultas de acompanhamento das especialidades de Geriatria, Infectologia, Ginecologia, Dermatologia e Psiquiatria estão sendo realizadas com ajuda da tecnologia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 abr 2020 às 20:19

Publicado em 08 de Abril de 2020 às 20:19

Hucam
Hucam Crédito: Guilherme Ferrari/Arquivo A Gazeta
Por conta do isolamento social implantado como forma de contenção à pandemia do novo coronavírus (Covid-19), o Hospital Universitário Cassiano Antonio Moraes, o Hucam, que desde o dia 20 de março suspendeu consultas, exames e cirurgias eletivas, começou a fazer consultas médicas à distância.
As teleconsultas, em que médico e paciente se comunicam usando câmera e microfone, estão autorizadas pelo Conselho Federal de Medicina em caráter excepcional, por conta da pandemia.

COMO FUNCIONA

Primeiro, a equipe do ambulatório seleciona os pacientes e verifica se há interesse em realizar teleconsulta. Essa modalidade é oferecida para consultas de acompanhamento das especialidades de Geriatria, Infectologia, Ginecologia, Dermatologia e Psiquiatria.

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Depois, o paciente acessa a rede com o próprio celular e se conecta com o computador do médico, que está no hospital. Casos que precisam de análise presencial com urgência seguem com atendimentos presenciais no hospital, que confirma individualmente a consulta.
O médico tem autonomia e independência para determinar quais pacientes podem ser atendidos usando esta metodologia e tal decisão deve basear-se apenas no benefício e segurança de seus clientes.

SERVIÇO EVITA AGLOMERAÇÕES

De acordo com o Hucam, esse serviço evita a circulação desnecessária durante o distanciamento social, principalmente de pacientes com outras comorbidades e no grupo de risco para a Covid-19.
Além disso, protege os médicos que estão na faixa de idade de população de risco, evita aglomerações em salas de espera e mantém maior número de profissionais experientes em atividade.
Com informações do G1 ES

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