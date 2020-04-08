Coronavírus: ES bate recorde e registra 46 novos casos em 24h

O governador do Estado diz que, com o novo número, aumenta a necessidade das medidas de isolamento social

Confirmamos 46 novos casos de #Covid19 no ES, maior número registrado em 24h. Isso aumenta a necessidade das medidas de isolamento. Agora, o Estado soma 273 testes positivos para #Coronavírus . Cachoeiro 1, Cariacica 2, Serra 13, Venda Nova 1, Viana 1, Vila Velha 16, Vitória 12.

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias.