Coronavírus: ES bate recorde e registra 46 novos casos em 24h

O governador Renato Casagrande divulgou que o Espírito Santo bateu recorde e registrou 46 novos casos de coronavírus em 24 horas. Ele reforçou o pedido de isolamento.
Com o novo dado, o Estado soma 273 teste positivos para coronavírus. Seis mortes foram confirmadas até a última terça-feira (7) e três óbitos seguem em investigação. No Twitter, Casagrande reforça que, com o novo número, aumenta a necessidade das medidas de isolamento social.
ES registra recorde em novos casos de coronavírus
Os novos casos foram confirmados em Cachoeiro (1), Cariacica (2), Serra (13), Venda Nova (1), Viana (1), Vila Velha (16) e Vitória (12).
COMO PREVENIR
Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias.
- Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
- Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
- Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
- Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
- Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
- Não compartilhar objetos de uso pessoal;
- Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.