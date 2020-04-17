Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • EUA registram quase 4,5 mil mortes por coronavírus em 24 horas
Covid-19

EUA registram quase 4,5 mil mortes por coronavírus em 24 horas

Os EUA são o país com mais mortes pela doença, à frente da Itália (22.170 óbitos), Espanha (19.315) e França (17.941)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 abr 2020 às 08:19

Publicado em 17 de Abril de 2020 às 08:19

Coronavírus - Covid19
Coronavírus - Covid19 Crédito: Vektor Kunst iXimus/Pixabay
Os Estados Unidos registraram, nas últimas 24 horas, o recorde de 4.491 mortes pelo novo coronavírus, segundo a contagem em tempo real da Universidade Johns Hopkins. De acordo com a instituição, o país ultrapassou a marca de 33 mil vítimas da Covid-19.
Os EUA são o país com mais mortes pela doença, à frente da Itália (22.170 óbitos), Espanha (19.315) e França (17.941). Até o esta quinta-feira (16), foram notificados 671.425 casos no território americano. Com mais de 14 mil mortes apenas no Estado de Nova York, a cidade homônima é o epicentro da pandemia no país.
Apesar desse contexto, o presidente Donald Trump divulgou seu plano para começar a reabrir a economia, assegurando que "já passou" o pico da pandemia. Trump sugeriu que os Estados menos afetados poderão suavizar suas restrições antes de 1º de maio.

Veja Também

Imigrantes brasileiros ilegais recebem ajuda para enfrentar surto nos EUA

A proposta, dividida em três fases, não será colocada em prática imediatamente e nem de uma vez. Cada Estado decidirá quando recomeçar as atividades e se isso acontecerá no território inteiro simultaneamente ou em regiões específicas.
Em coletiva de imprensa na Casa Branca, Trump disse que conversou com os governadores do país e que a decisão de reabrir os estados será deles. "Meu governo está emitindo novas diretrizes federais que permitirão que os governantes adotem uma abordagem deliberada e em fases para reabrir seus Estados", afirmou o presidente. "Se Estados precisarem permanecer fechados, permitiremos que façam isso", acrescentou.
Para iniciar o plano de reabertura, o Estado precisa cumprir critérios estabelecidos pelo Centro de Controle de Doenças (CDC) americano e pela Força Tarefa de combate ao coronavírus da Casa Branca. O principal critério exigido é a documentação da queda sustentada de casos de coronavírus por 14 dias seguidos. 

Veja Também

Por coronavírus, velórios terão que durar no máximo 2 horas em Vitória

Prevenção no Transcol: governo do ES prorroga medidas até 17 de maio

Homilia reflete sobre música-tema na pandemia: Vamos sair desta, porque Ele Vive

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Conheça a geração que não espera: o novo protagonismo brasileiro
Publicitário e palestrante Luiz Lara
Vem aí a 34ª edição do Recall de Marcas de A Gazeta
Imagem de destaque
Justiça do ES afasta policial civil acusado de vazar dados para o tráfico

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados