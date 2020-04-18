Governo do ES vai distribuir 1 milhão de máscaras nos terminais do Transcol

Passageiros do Transcol vão receber máscaras de prevenção ao coronavírus nos terminais Crédito: Carlos Alberto Silva

Para evitar a propagação do novo coronavírus , o governo do Espírito Santo vai distribuir um milhão de máscaras em terminais dos ônibus do Transcol. A informação é do governador Renato Casagrande (PSB), em entrevista coletiva virtual realizada nesta sexta-feira (17).

É mais uma barreira, além de fazer tudo que tem que fazer de higiene, distanciamento. Entregamos máscaras para motoristas do sistema de transporte coletivo, e vamos dar mais passos adiante, distribuir para a população, especialmente nos terminais. Estamos abrindo o processo de contratação de máscaras para distribuir nos terminais do Transcol, com 1 milhão de unidades, anunciou.

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Ele considera que o uso da máscara demostra que cada um que está preocupado com a contaminação, em não ser um vetor da doença. Vamos avançando nos próximos dias na orientação e vamos recomendar efetivamente. Mas as pessoas não precisam ficar esperando o governo distribuir. Quem puder fazer, faça a sua, porque isso ajuda na hora do transporte, quando esteja em local de contato com pessoas. Ela é mais uma barreira.