Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Governo do ES vai distribuir 1 milhão de máscaras nos terminais do Transcol
Coronavírus

Governo do ES vai distribuir 1 milhão de máscaras nos terminais do Transcol

Governador disse que máscaras já foram entregues a motoristas  e cobradores do Transcol, e que população também vai receber nas próximas semanas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 abr 2020 às 21:23

Publicado em 17 de Abril de 2020 às 21:23

Data: 26/11/2019 - ES - Vitória - Mulheres passageiras do sistema Transcol. É comum os relatos de assédio sexual contra as mulheres dentro dos coletivos
Passageiros do Transcol vão receber máscaras de prevenção ao coronavírus nos terminais Crédito: Carlos Alberto Silva
Para evitar a propagação do novo coronavírus, o governo do Espírito Santo vai distribuir um milhão de máscaras em terminais dos ônibus do Transcol. A informação é do governador Renato Casagrande (PSB), em entrevista coletiva virtual realizada nesta sexta-feira (17).
É mais uma barreira, além de fazer tudo que tem que fazer de higiene, distanciamento. Entregamos máscaras para motoristas do sistema de transporte coletivo, e vamos dar mais passos adiante, distribuir para a população, especialmente nos terminais. Estamos abrindo o processo de contratação de máscaras para distribuir nos terminais do Transcol, com 1 milhão de unidades, anunciou.
Governo vai distribuir 1 milhão de máscaras nos terminais do Transcol

Veja Também

Coronavírus no ES: o que você precisa saber sobre o uso de máscaras

Ele considera que o uso da máscara demostra que cada um que está preocupado com a contaminação, em não ser um vetor da doença. Vamos avançando nos próximos dias na orientação e vamos recomendar efetivamente. Mas as pessoas não precisam ficar esperando o governo distribuir. Quem puder fazer, faça a sua, porque isso ajuda na hora do transporte, quando esteja em local de contato com pessoas. Ela é mais uma barreira.
Para quem está com o comércio aberto, o governador frisou que os comerciantes devem fornecer máscaras para os seus trabalhadores. Para os supermercados, padarias, já está no decreto. Mas também é necessário para os outros serviços que estão abertos, afirmou Casagrande.

Veja Também

Covas recomenda que toda população de SP use máscaras na pandemia

Costureiras fazem máscaras de pano para enfrentar crise do coronavírus

"Bolsonaro não demonstra preocupação com a vida", diz Casagrande

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva em encontro com o papa Leão XIV
Lula presta solidariedade ao papa Leão XIV após críticas de Trump
Imagem de destaque
Idosos são vítimas de assaltante dentro de ônibus na Serra
Imagem de destaque
Botijão de gás chega a R$ 130 em Colatina e preocupa consumidores

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados