Guardas e agentes penitenciários homenageiam profissionais da saúde no ES

Embora o distanciamento social esteja sendo recomendado para combater a pandemia, nem todos podem aderi-lo, como é o caso dos profissionais da saúde e da segurança. E justamente essas duas categorias de trabalhadores se encontraram na tarde desta sexta-feira (17), em um momento de homenagem em Vila Velha

Em frente ao Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria, no bairro Jaburuna, cerca de 30 agentes penitenciários e guardas municipais se reuniram para cantar músicas e agradecer os serviços prestados pelos médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem que trabalham no local.

Realizada por volta das 14h, a ação começou a ser idealizada no início da semana, pelo policial penal Jeferson dos Santos Ferreira em conjunto com a subsecretária da Guarda Municipal Elisângela Fraga de Oliveira. Ambos inspirados por um vídeo de ações semelhante feita em outros estados.

Ex-colegas, eles planejaram a cantoria de duas músicas de louvor e três agradecimentos por parte de representantes das instituições. Iniciada por volta das 14h, a homenagem durou aproximadamente 30 minutos e foi feita na própria rua, em frente à entrada do hospital.

"Queríamos quebrar a ansiedade e o pensamento negativo. Depois da homenagem, você percebe a leveza no sorriso e no olhar. Eles também precisam sair de casa, apesar da pandemia. Queríamos mostrar que estamos todos juntos nessa missão" Elisângela Fraga de Oliveira - Subsecretária da Guarda Municipal de Vila Velha

De acordo com os organizadores, a escolha do local aconteceu porque profissionais do hospital já foram diagnosticados com o novo coronavírus. Ficamos sabendo disso e quisemos levar uma palavra de encorajamento. Houve uma troca de calor humano muito boa, mesmo à distância, contou Ferreira.

Agentes penitenciários e guardas civis homenagearam profissionais da saúde de Vila Velha Crédito: Divulgação | Prefeitura de Vila Velha

Além dos louvores e dos pronunciamentos, os agentes também distribuíram copos plásticos estampados com imagens representando cada uma das organizações e com a frase homenagem aos anjos profissionais que trabalham nos hospitais. Bem como uma sacolinha de lixo para automóveis.