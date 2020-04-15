Ao som de 'Imagine', carro espalha mensagem de esperança em Vila Velha

Em meio a pandemia do novo coronavírus, os capixabas precisam de força e esperança. Essa é a motivação de um grupo que passou pelas ruas da Praia da Costa, em Vila Velha, de carro, tocando a música "Imagine", sucesso de John Lennon. O registro foi feito na noite desta terça-feira (14).
O carro era acompanhado por um caminhão do Corpo de Bombeiros, para conscientizar a população a respeito da necessidade de doação de alimentos no período de quarentena e isolamento social. Os Bombeiros estão recebendo doações e repassando para famílias carentes da Grande Vitória.
No último sábado (11), o carro foi visto em Vitória, percorrendo as ruas do bairro Jardim da Penha. Na ocasião, moradores chegaram a se emocionar com as mensagens que eram projetadas nos prédios: #fiqueemcasa e #semmedo.
O grupo ficou conhecido durante a Greve da Polícia Militar, em fevereiro de 2017, quando promoveu uma ação parecida, percorrendo bairros de Vitória com frases motivadoras.