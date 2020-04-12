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Menagem de fé

Papa Francisco pede 'contágio da esperança' para vencer o coronavírus

O pontífice pediu a união dos povos para vencer a doença
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 abr 2020 às 10:25

Publicado em 12 de Abril de 2020 às 10:25

Papa Francisco realiza celebração diante da imensa praça vazia de São Pedro, no Vaticano, nesta sexta-feira, 27
Papa Francisco realiza celebração diante da imensa praça vazia de São Pedro, no Vaticano, nesta sexta-feira, 27 Crédito: Yara Nardi/Estadão Conteúdo
Em uma Basílica de São Pedro vazia neste domingo de Páscoa por conta da pandemia de coronavírus, o Papa Francisco realizou a tradicional missa Urbi et Orbi (à cidade de Roma e ao mundo) e pediu um "contágio de esperança" para os fiéis que assistiam à cerimônia online.
O pontífice pediu a união dos povos para vencer a doença. "Precisamos da vitória do amor contra a raiz do mal, uma vitória que não desvie do sofrimento e da morte, mas que passe por cima deles, abrindo um caminho por cima do abismo, transformando mal em bem", disse.

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Francisco apelou para que não falte apoio e ajuda necessária para aqueles que vivem em periferias, aos refugiados e aos desabrigados. O Papa clamou para a redução das sanções internacionais, que na visão dele impedem a alguns países de proporcionar apoio adequado aos habitantes nesta crise. "Este não é tempo para egoísmos, pois o desafio que enfrentamos nos une a todos e não faz distinção de pessoas."

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