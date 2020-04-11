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Coronavírus

Número de mortes na Itália chega a 19.468

As autoridades alertaram os italianos para não reduzirem as precauções, especialmente no fim de semana do feriado da Páscoa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 abr 2020 às 19:34

Publicado em 11 de Abril de 2020 às 19:34

Coronavírus - Covid19
Coronavírus - Covid19 Crédito: PIRO4D/Pixabay
A Itália superou 19 mil mortos e 150 mil casos do coronavírus. Os números foram atingidos neste sábado (11), mesmo com o país continuando com uma ligeira queda no número de pessoas hospitalizadas e em terapia intensiva. As mortes na Itália aumentaram 3,2% nas últimas 24 horas, ou 619, para 19.468, enquanto o número de pessoas que testaram positivo para o vírus chegou a 152.271, um aumento de 4.694, ou 3,1%.
As autoridades alertaram os italianos para não reduzirem as precauções, especialmente no fim de semana do feriado da Páscoa, quando muitos são tentados a ir para o campo ou para a praia. Postos de controle da polícia foram instalados em torno das principais rodovias que saem de Milão, a capital da região mais atingida, a Lombardia - com 38% dos casos e mais da metade das mortes.
A Turquia registrou mais de 5 mil novos casos de coronavírus, elevando o total para mais de 50 mil. O ministro da Saúde, Fahrettin Koca, reportou 5.138 casos nas últimas 24 horas, elevando o total do país para 52.167. O número de mortes subiu para 1.101, com a adição de 95 mortes.
O ministro disse que o aumento nos casos refletiu um número maior de testes sendo conduzidos - 33.170 em 24 horas. Isso aumentou o número total de testes no país para 340.380. 

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