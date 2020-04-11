Governador e prefeito de Nova York discordam sobre fechamento de escolas

O governador do estado e o prefeito da cidade de Nova York estão em desacordo sobre se as escolas públicas do distrito de 1,1 milhão de estudantes serão fechadas pelo resto do ano acadêmico, para conter o coronavírus.
O prefeito de Nova York, Bill de Blasio, disse neste sábado (11) que eles fechariam, mas o governador Andrew Cuomo respondeu rapidamente que era ele quem tomaria a decisão.
O governador diz que o fechamento das escolas teria que ser coordenado com os distritos que cercam a cidade. A disputa foi a mais recente de uma disputa de rancor entre os dois democratas. Os edifícios escolares no maior distrito escolar do país estão fechados desde 16 de março.
Em coletiva dada neste sábado (11), o governador de Nova York afirmou que o número de pessoas hospitalizadas está desacelerando. Foram 783 mortes reportadas hoje por Cuomo, ante 777 ontem. Na quinta (9), o estado havia reportado o recorde diário de vítimas fatais até agora, de 799 pessoas. O número total de mortos pela covid-19 em Nova York é de 8.627.