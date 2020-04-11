Governador e prefeito de Nova York discordam sobre fechamento de escolas

Sala de aula vazia Crédito: Divulgação

O governador do estado e o prefeito da cidade de Nova York estão em desacordo sobre se as escolas públicas do distrito de 1,1 milhão de estudantes serão fechadas pelo resto do ano acadêmico, para conter o coronavírus

O prefeito de Nova York, Bill de Blasio, disse neste sábado (11) que eles fechariam, mas o governador Andrew Cuomo respondeu rapidamente que era ele quem tomaria a decisão.

O governador diz que o fechamento das escolas teria que ser coordenado com os distritos que cercam a cidade. A disputa foi a mais recente de uma disputa de rancor entre os dois democratas. Os edifícios escolares no maior distrito escolar do país estão fechados desde 16 de março.